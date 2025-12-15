Mellizos incorporan al primera base Josh Bell por un año, según fuente

MINNEAPOLIS (AP) — Los Mellizos de Minnesota y el resistente toletero Josh Bell acordaron el lunes un contrato de un año por US$7 millones, según una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la finalización del acuerdo estaba pendiente de un examen físico, dijo que Bell recibirá un bono por firmar de US$250.000 y un salario de US$5,5 millones en 2026. El acuerdo incluye una opción mutua para 2027 con una cláusula de rescisión de US$1,25 millones.

Bell también obtendrá una suite de hotel en los viajes fuera de casa.

Se espera que Bell ayude a llenar un vacío en la primera base y como bateador designado con los Mellizos en su undécima temporada en las Grandes Ligas. Este año bateó para .237 con 22 jonrones y 63 carreras impulsadas para Washington.

El escritor de béisbol de AP, Ronald Blum, contribuyó a este informe.

