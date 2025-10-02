Mellizos priorizan el desarrollo de jóvenes en la búsqueda de su próximo manager

MINNEAPOLIS (AP) — El próximo manager de los Mellizos de Minnesota heredará un panorama incierto para la próxima temporada, con un grupo de propietarios en transición que aún no ha determinado cuál será la nómina.

Por ende, la gerencia no puede prometer si ciertos peloteros permanecerán en el equipo.

Tras el despido del manager Rocco Baldelli a raíz de una cuarta temporada sin playoffs en cinco años, el presidente Derek Falvey dijo que los Mellizos no saben qué nivel de gasto en salarios de jugadores será aprobado por el jefe de la junta Joe Pohlad y sus socios.

Una razón para ello es que los dos grupos de inversión que están en proceso de completar sus participaciones minoritarias en la franquicia tendrán voz en esa cifra. La otra es que los Mellizos no han comenzado las evaluaciones posteriores a la campaña y normalmente no lo habrían hecho incluso en un año sin una búsqueda de manager o cambios relacionados con la propiedad.

A pesar de toda la decepción que se ha acumulado dentro de una base de fanáticos frustrados por la reducción de costos por parte de la familia Pohlad en los últimos dos años, el enfoque del departamento de operaciones deportivas se ha centrado fuertemente en el desarrollo de jugadores y en cómo detener una preocupante tendencia reciente de estancamiento o regresión de los principales prospectos.

Con un sistema de ligas menores bien considerado, que ofrece mucho potencial a corto plazo para el roster de las Grandes Ligas, los Mellizos deben encontrar una manera de capitalizarlo.

“El tipo de manager que vamos a contratar será capaz de combinar todas las cosas que vendrán con cualquier tipo de equipo que tengas”, afirmó Falvey dentro del clubhouse del Target Field el martes. “Necesitas desarrollar a este nivel. Ciertamente para cualquier equipo, pero para los equipos de mercado medio, siempre vas a estar desarrollando a nivel de Grandes Ligas.

"No siempre va a ser un equipo solo de agentes libres. Lo sabemos. Eso no es un secreto para nadie aquí. Así que necesitas a alguien que vaya a ser un socio en ese crecimiento y desarrollo."

Falvey negó que se estuviera culpando a Baldelli por los problemas de desarrollo de jugadores jóvenes. Con el piloto, Minnesota ganó tres títulos de la División Central de la Liga Americana en siete temporadas.

Los Mellizos ejercieron a principios de este año una opción en el contrato de Baldelli para 2026, antes de decidir colectivamente, incluyendo a Pohlad, que se necesitaba una nueva voz para un club que primero colapsó hacia el final en 2024.

Falvey negó también que el récord de 19-35 después de la fecha límite de canjes y la salida de diez jugadores del roster de las Grandes Ligas hubieran influido en el despido, insinuando que se comenzó a considerar un cambio este verano.

Ahora los Mellizos están compitiendo con otros siete equipos con vacantes de manager, incluidos tres que despidieron a sus pilotos durante la temporada y aún no han decidido si mantener al reemplazo interino o buscar en otro lugar. Quien sea el nuevo manager en Minnesota habrá convencido a Pohlad, Falvey y al gerente general Jeremy Zoll de un plan efectivo para sacar el máximo provecho de jóvenes bateadores como Royce Lewis y Brooks Lee, quienes fueron propensos a demasiadas rachas negativas esta temporada.

“Sentí que este roster tenía mucho talento que podía salir a rendir”, expresó Falvey. “Y no rendimos colectivamente a ese nivel de talento”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.