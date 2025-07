Meloni advierte de que puede ser "contraproducente" reconocer el Estado de Palestina tras el anuncio de Macron

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha advertido de que reconocer el Estado de Palestina puede ser "contraproducente" después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, haya anunciado que se sumará a otros países europeos que recientemente han tomado esta medida, como España. "Lo he dicho varias veces, incluso en el Parlamento. Se lo he dicho a la propia Autoridad Palestina y también a Macron: creo que reconocer el Estado de Palestina sin que exista un Estado de Palestina podría ser contraproducente", ha indicado en una entrevista con el diario 'Repubblica'. La primera ministra italiana ha argumentado que la decisión del presidente francés es precipitada, puesto que "si se reconoce sobre el papel algo que todavía no existe" se "corre el riesgo" de que la cuestión pueda parecer "resuelta" cuando en realidad no lo está. Las palabras de Meloni, quien ha dicho estar a favor de la solución de dos Estados, se producen después de que Macron anunciase el jueves que reconocerá al Estado de Palestina siendo "fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Próximo", un anuncio que Israel ha asegurado que se ha hecho con fines "publicitarios" para su beneficio personal. Macron tenía previsto reconocer el Estado de Palestina durante la cumbre internacional copatrocinada por París y Riad que iba a celebrarse a mediados de junio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para promover la solución de dos Estados, si bien el evento tuvo que ser suspendido por cuestiones "logísticas y de seguridad" por el cruce de ataques entre Israel e Irán. Con esta decisión, las autoridades francesas siguen la estela de España, Irlanda y Noruega, que el 28 de mayo de 2024 reconocieron a Palestina en una iniciativa simultánea que fue reprendida desde Israel. El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a consultas a los embajadores en los tres países europeos.