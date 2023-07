Meloni busca cooperación para apoyar a África y reducir así el flujo migratorio a Europa

ROMA (AP) — La primera ministra italiana Giorgia Meloni pidió el domingo relaciones nuevas y más igualitarias entre Europa y los países de origen y tránsito de los migrantes, durante una cumbre de unas 20 naciones, funcionarios de la UE y organizaciones internacionales realizada con el objetivo de contener los flujos de inmigración ilegal.

La reunión de un día es una iniciativa de Meloni para hacer de Italia un líder en la resolución de problemas que afectan a las naciones mediterráneas. El principal de ellos es la migración, ya que Italia recibe a cientos de nuevos migrantes diariamente en la frontera sur de Europa, pero también la energía, pues Europa mira hacia África y Medio Oriente con la idea de reemplazar permanentemente los suministros energéticos rusos.

Grupos defensores de los derechos humanos consideraban que en la reunión —la cual incluyó a naciones del norte de África y de la región subsahariana, así como del Medio Oriente— se forjaría una hoja de ruta para el futuro, y temen que ello equivalga a políticas antiinmigración que pongan sobre África la carga de mantener a los africanos fuera de Europa.

Meloni dijo en la reunión de apertura que la arrogancia occidental probablemente ha obstaculizado las soluciones al problema de los inmigrantes. Propuso cuatro puntos principales para la cooperación futura: luchar contra las organizaciones criminales que trafican con migrantes, gestionar mejor los flujos de personas, respaldar a los refugiados y ayudar a los países de origen.

“Con demasiada frecuencia, Occidente ha dado la impresión de estar más interesado en dar lecciones que en echar una mano”, dijo Meloni. “Probablemente sea esta renuencia lo que ha dificultado el progreso en las soluciones”.

Dijo que si se manejaran mejor los flujos de personas, habría más margen para la inmigración legal. En su conferencia de prensa al cierre del evento, Meloni enfatizó que no había medios legales para el ingreso de muchas personas que podrían tener argumentos sólidos para entrar en calidad de refugiados, porque las cuotas de admisión ya están llenas debido a las llegadas ilegales.

“Hasta ayer, teníamos la mentalidad que decía que la migración no puede ser limitada, que es un derecho, que las fronteras no existen. Ese no es mi punto de vista, porque las fronteras sí existen, la migración debe ser administrada”, manifestó Meloni.

Dijo que los participantes recibieron con beneplácito el enfoque concreto, orientado a metas, de la reunión, e hizo notar que los Emiratos Árabes Unidos habían prometido canalizar 100 millones de euros para ayudar a mejorar las condiciones en países donde la pobreza y la falta de servicios obligan a la gente a emigrar.

“En una época en la que se le da tanta atención al derecho de migrar, no estamos prestando suficiente atención al derecho a no ser obligado a emigrar, a no ser forzados a huir de sus propios hogares, no ser obligados a abandonar sus tierras y dejar a familiares por la búsqueda de una nueva vida”, afirmó Meloni durante las declaraciones iniciales.

La reunión se llevó a cabo en un momento en que Túnez está obligando a los migrantes a volver a Libia, donde se quedan varados en el desierto, muchos de ellos bajo las inclemencias del clima.

En su tradicional bendición dominical, el papa Francisco exhortó a los gobernantes de Europa y África a hallar una solución para las miles de personas que están varadas en las fronteras del norte de África.

“Miles de ellas han estado experimentando un sufrimiento indescriptible durante semanas, y han estado atrapadas y abandonadas en desiertos”, declaró el pontífice. “Que el Mediterráneo ya no sea un escenario de muerte e inhumanidad”, agregó, y exhortó a tener un sentido de “fraternidad, solidaridad y bienvenida”.

Más de 1.900 migrantes han muerto o desaparecido en el Mediterráneo en lo que va de año, lo que eleva el total de muertos y desaparecidos allí desde 2014 a 27.675, según la Organización Internacional para las Migraciones. Otros 483 han muerto o desaparecido en África este año.

AP