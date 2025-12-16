Meloni cauta sobre los activos rusos, se decide en el Consejo Europeo

La primera ministra, sin duda, reafirmará que Italia sigue firmemente del lado de Ucrania y que se debe apoyar el esfuerzo estadounidense por la paz, evitando dividir Occidente. Pero no ocultará las dificultades para construir un mecanismo que continúe financiando a Kiev en 2026 y 2027, que pueda recurrir a los bienes rusos que quedarán congelados sine die, hasta que cesen las hostilidades, sin renovaciones mes a mes.

Italia, junto a Bélgica, Bulgaria y Malta, ya advirtió a sus socios europeos sobre las "fugas técnicas hacia adelante". Sin embargo, dada la magnitud "jurídica, financiera e institucional" de la utilización de los activos, instó a una evaluación política más profunda, que se llevará a cabo en los próximos días en Bruselas.

Paralelamente a la reunión del Consejo, los 27 continuarán monitoreando el desarrollo de las negociaciones, conscientes de que, en cualquier caso, la cuestión de los recursos para Ucrania sigue siendo una emergencia.

Todas las dudas fueron expuestas por la primera ministra y los ministros también a Sergio Mattarella, durante el almuerzo habitual que precede la cumbre de la UE. Un encuentro descrito en un clima sereno, acompañado de un brindis para celebrar el cumpleaños de Giancarlo Giorgetti, que coincide con un momento particularmente caliente para el ministerio de Economía.

Mattarella se limitó a escuchar los puntos destacados por sus interlocutores, quienes plantearon todas las objeciones que el ejecutivo está considerando, pero sin indicar una solución específica.

Las dudas italianas, además, quedarán por escrito en la resolución que la mayoría está perfeccionando de cara a la votación de mañana, y que ya ha sido actualizada respecto a los primeros borradores a la luz de la cumbre de Berlín.

Mientras tanto, se precisó que, en el proceso de ampliación, se debe dar preferencia a los países de los Balcanes occidentales, sin apresuramientos, según el subtexto, en relación con una futura entrada de Kiev.

Además, se establecen requisitos bastante estrictos para la concesión de fondos al gobierno ucraniano, que tengan en cuenta el respeto por el estado de derecho y la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.

Este último punto ha sido especialmente enfatizado por la Liga, tras el escándalo que involucró a los más cercanos al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Más allá de las complicaciones legales, también existen "las complicaciones leghistas", admite un alto dirigente de Hermanos de Italia, justo cuando la portavoz del Kremlin, María Zakharova, elogia a Matteo Salvini y su análisis sobre las posibilidades de derrotar a Rusia, un logro que "ni Napoleón ni Hitler lograron".

El nuevo decreto de armas, otro tema en disputa en la mayoría, continúa sin ser mencionado, aunque el ejecutivo ya tendría listo el texto que debería presentarse en el último Consejo de Ministros del año.

La mayoría, de todos modos, logra presentarse una vez más con una resolución unitaria, mientras que las oposiciones están divididas. Para el PD, entre los compromisos solicitados al gobierno, habrá un pasaje sobre la defensa europea, en línea con lo que a menudo ha sostenido la secretaria Elly Schlein (quien afirma que "la Unión Europea necesita una defensa común, no un rearme nacional, son dos cosas muy diferentes"), un referencia a las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos para la gestión de los temas sobre Kiev y Medio Oriente, y un compromiso en relación con la migración, a la luz también de las últimas sentencias y de las listas de países seguros.

Para los 5 Estrellas, los puntos destacados serán: un nuevo protagonismo de la UE para Ucrania, dado que el único proceso negociador en curso es el promovido por Estados Unidos; la detención del envío de nuevos armamentos a Ucrania; la posibilidad de reevaluar la adquisición de gas ruso. Nada definitivo sobre los activos.

Los compromisos sobre Medio Oriente incluirán: la detención de los ataques israelíes en la Franja de Gaza y sanciones económicas dirigidas a los colonos israelíes. Alianza Verde e Izquierda (AVS, por sus siglas en italiano), por su parte, confirma su "no" al envío de armas y al rearme europeo, y pide un cambio de rumbo en Israel respecto a Gaza y Cisjordania.

(ANSA).