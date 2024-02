TOKIO, 5 feb (Reuters) - La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo estar perpleja el lunes por las críticas del consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, de que Italia no ofrecía suficientes incentivos a los vehículos eléctricos.

El Gobierno conservador de Meloni se ha enfrentado repetidamente a Stellantis en las últimas semanas, quejándose de que la empresa no estaba fabricando suficientes coches en Italia, al tiempo que aprovechaba el atractivo italiano de sus marcas.

"El jefe de una gran empresa debe saber que las subvenciones públicas no pueden adaptarse a una empresa concreta", declaró Meloni a la prensa durante un viaje a Japón, añadiendo que los comentarios atribuidos a Tavares le parecían "bastante extraños".

Tavares declaró a la prensa el mes pasado que los insuficientes incentivos italianos habían provocado varios meses de reducción de la producción automovilística en Italia y repitió sus críticas en una entrevista con Bloomberg la semana pasada.

Meloni dijo que no había podido encontrar la entrevista de Bloomberg, pero que el Gobierno había invertido unos mil millones de euros en incentivos y estaba muy centrado en la industria automovilística.

"Siempre estamos dispuestos y abiertos (a ayudar) con lo que pueda producir puestos de trabajo en Italia, pero está claro que si la gente piensa que producir en otros países donde hay un menor coste de producción es mejor, no puedo decir nada", dijo Meloni.

"Pero que no me digan que el coche es italiano y que no lo vendan como italiano", añadió. (Información de Crispian Balmer; edición de Gavin Jones; editado en español por Javi West Larrañaga)