Meloni critica que la flotilla no beneficia en nada a los palestinos pero promete asistencia a los detenidos

COPENHAGUE, 2 Oct. 2025 (Europa Press) sean tratados de manera adecuada".

"Es una misión humanitaria, no son una amenaza para nadie", ha incidido el irlandés, quien ha advertido de que esta situación "subraya el absoluto imperativo de llevar ayuda humanitaria hasta Gaza tan rápido como sea posible bajo el auspicio de Naciones Unidas y de la Media Luna Roja".

Martin ha afirmado, además, que si las detenciones han tenido lugar en aguas internacionales se trataría de una vulneración del Derecho internacional y ha recalcado que es "muy importante" que los integrantes de la flotilla sean tratados "de manera apropiada y adecuada" porque "no son una amenaza para nadie".

En un comunicado, el ministerio de Exteriores irlandés ha indicado que de acuerdo a las informaciones de que dispone los tripulantes de la flotilla serán trasladados a un puerto israelí para su procesamiento y la embajada irlandesa se pondrá en contacto con las autoridades locales para proporcionar asistencia consular a sus nacionales.

Además, el jefe de la diplomacia irlandesa, Simon Harris, prevé hablar con el embajador de Irlanda en Israel y mantener una serie de consultas con altos funcionarios para analizar la situación.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, ha insistido también en que Israel "debe respetar" el Derecho internacional y opinado que lo ocurrido ilustra la urgencia por hacer llegar la ayuda a Gaza.

Con todo, el noruego ha añadido que considera que el mejor modo de que esa ayuda llegue es a través de los canales humanitarios y "dejar a Naciones Unidas y a las organizaciones distribuir la ayuda".

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, a su vez, ha señalado que el parlamentario polaco a bordo de la flotilla recibirá la asistencia consular necesaria porque el Estado atiende a "todos los ciudadanos polacos en situaciones difíciles y críticas", independientemente de su cargo o de la razón por la que haya sido detenido.

"No me corresponde juzgarlo", ha dicho Tusk sobre la participación en la flotilla.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el Ejecutivo ha estado "desde el primer minuto" con la Global Sumud Flotilla que llevaba ayuda humanitaria para Gaza y que ha sido interceptada por el Ejército israelí en las últimas horas, refutando así que se haya dejado abandonados a los integrantes españoles de la misma.

Hasta el momento, ninguno de los representantes de las instituciones comunitarias se han pronunciado sobre la operación del Ejército israelí para detener la flotilla humanitaria.

Preguntados en rueda de prensa a última hora del miércoles por lo ocurrido, ni el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quisieron hacer declaraciones con el argumento de que no tenían información porque habían estado reunidos.