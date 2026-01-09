Meloni descarta una maniobra militar estadounidense en Groenlandia

ROMA, 9 ene (Reuters) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo el viernes que no creía que Estados Unidos fuera a utilizar la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, advirtiendo de que tal medida tendría graves consecuencias para la OTAN.

En su tradicional rueda de prensa de Año Nuevo, Meloni añadió que era necesaria una presencia "seria y significativa" de la OTAN en la región ártica, incluida Groenlandia.

"Sigo sin creer en la hipótesis de que Estados Unidos lance una acción militar para hacerse con el control de Groenlandia, una opción que evidentemente no apoyaría", dijo Meloni.

"Creo que no sería en interés de nadie. Creo que ni siquiera sería en interés de Estados Unidos de América, para ser claros", añadió.

La operación militar estadounidense del fin de semana que apresó al líder de Venezuela reavivó el temor sobre las intenciones de Estados Unidos hacia Groenlandia. La Casa Blanca dijo el martes que Estados Unidos estaba considerando una serie de opciones para hacerse con Groenlandia, incluido el uso de la fuerza militar.

Meloni, que es considerada como una de las aliadas más cercanas del presidente estadounidense Donald Trump en Europa, dijo que estaba "claro para todos" que cualquier movimiento de Estados Unidos sobre Groenlandia tendría un impacto significativo en la OTAN, y agregó que esta era la razón por la que no creía que Washington materializaría las amenazas.

Sin embargo, dijo que era importante que la OTAN impulsara su presencia en la región ártica, y agregó que entendía la preocupación de Estados Unidos por la necesidad de evitar "la interferencia excesiva de otros actores que incluso podrían ser hostiles". (Información de Gisedla Vagnoni y Giulia Segreti; edición de Alvise Armellini y Crispian Balmer; edición en español de Paula Villalba)