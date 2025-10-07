Meloni dice que ha sido denunciada ante el TPI por complicidad de genocidio

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha informado este martes de que la han denunciado a ella y a dos de sus ministros ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), por complicidad de genocidio en relación con la ofensiva del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, que ha dejado alrededor de 67.100 palestinos muertos en dos años.

"Creo que no existe otro caso en el mundo ni en la historia de una denuncia similar", ha dicho en una entrevista con la cadena de televisión italiana RAI.

Durante su intervención ha explicado que los otros dos ministros denunciados son el de Defensa, Guido Crosetto; y el de Exteriores, Antonio Tajani. Meloni ha agregado que cree que también afecta a Roberto Cingolani, director del grupo de defensa Leonardo.

Las declaraciones de Meloni tienen lugar casi una semana después de que la asociación de Juristas y Abogados por Palestina de Italia dijera que en los "próximos días" iba a remitir una denuncia ante el tribunal de La Haya --que por el momento no ha confirmado que haya recibido o admitido a trámite la demanda-- contra Meloni y sus ministros al considerarlos "presuntamente culpables como titulares de poder de decisión en materia de cooperación militar y de seguridad con Israel y la autorización de suministro de armas".

"Al apoyar al Gobierno israelí, en particular mediante el suministro de armamento legal, el Gobierno italiano es culpable de complicidad en el genocidio en curso y en los gravísimos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, especialmente desde el 7 de octubre de 2023", reza un comunicado.

El grupo ha explicado que a pesar de que el Gobierno italiano ha negado haber enviado armas a Israel, en varias ocasiones algunos de los miembros de su gabinete han admitido ante el Parlamento que se han producido centenares de transacciones de exportación tras la mencionada fecha, si bien alegaron que las licencias eran anteriores al inicio de la ofensiva israelí.

DEFENDIÓ QUE ITALIA NO AUTORIZA ENVÍOS DE ARMAS A ISRAEL

Meloni ha defendido que "Italia no ha autorizado nuevos envíos de armas a Israel desde el 7 de octubre". "Nos encontramos entre los países europeos con la postura más rígida: Francia tomó esta decisión un año después que nosotros; Alemania, en agosto, y Reino Unido, ha bloqueado 30 de 350 suministros", ha declarado.

En cuanto al plan del presidente estadounidense para el futuro de la Franja de Gaza, la jefa del Gobierno italiano ha considerado que la propuesta "ofrece más que un atisbo de esperanza", puesto que es "muy detallado e incluye "algunos de los puntos que se han debatido y solicitado a lo largo de los años", como la retirada de las tropas israelíes, el desarme de Hamás o "incluso" el reconocimiento del Estado palestino.