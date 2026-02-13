Meloni, el Plan Mattei revoluciona la forma de actuar en África

Así, el mismo día que el canciller alemán, Friedrich Merz, durante su intervención en Múnich, enfatizó la "brecha" entre Europa y Estados Unidos, Meloni, en Adís Abeba, reafirmó el papel de Italia como puente entre las dos orillas del Mediterráneo.

En ese sentido, aprovechó la segunda cumbre Italia-África para destacar los resultados de la estrategia lanzada hace dos años -"una apuesta acertada"- y les aseguró a los líderes socios que seguirá utilizando el método de escucha para que sea "más eficaz, concreto y relevante para las necesidades de las regiones".

Mientras tanto, anunció una novedad relacionada con la iniciativa de canje de deuda: "Estamos añadiendo cláusulas de suspensión de la deuda para las naciones afectadas por fenómenos meteorológicos extremos".

La otra noticia es una cumbre en Roma prevista en junio, copresidida por el presidente nigeriano Bola Tinubu, y centrada en la campaña lanzada por ambos países, junto con la Alianza Mundial para la Educación, "para recaudar US$ 5.000 millones y mejorar la calidad de la educación de 750 millones de niños en más de 91 países".

Se espera que el grupo de 14 naciones africanas involucradas en el Plan Mattei se amplíe en los próximos meses.

Es posible que se hayan logrado avances hacia el acercamiento durante la cumbre de Adís Abeba, presidida por Meloni y el primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, quienes mantuvieron una reunión bilateral antes de la cumbre, mientras sus respectivos equipos debatieron extensamente la distribución de los asientos de los líderes en el escenario preparado para la foto familiar.

Finalmente, la premier se sentó entre João Lourenco, presidente de la Unión Africana y Angola, y el primer ministro etíope, quien tenía al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a su izquierda.

A continuación, en la gran mesa redonda en el Centro de Convenciones, Meloni destacó el avance cualitativo del Plan Mattei, considerado "ya no como una estrategia italiana, sino como una sinergia con alcance internacional".

La premier destacó que se trata de una realidad estructurada y operativa, con resultados tangibles y una arquitectura financiera sólida e innovadora.

"¿Esto se debe también a la valiosa colaboración con el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo e instituciones financieras internacionales", dijo.

Meloni también agradeció al sistema italiano, representado en Adís Abeba por empresas públicas y privadas y ONG como Sant'Egidio, Leonardo, Enel, Eni, Acea, CDP, Terna y Webuild.

También reiteró a sus socios africanos que el Plan Mattei es un pacto entre naciones libres que "trabajan juntas, una cooperación en igualdad de condiciones, libre de tentaciones depredadoras y enfoques paternalistas".

"No nos interesa -añadió- explotar la migración para obtener mano de obra barata. Queremos abordar las causas fundamentales" que impulsan a los jóvenes africanos a emigrar, "impidiéndoles contribuir al progreso y desarrollo de sus naciones como les gustaría".

La promesa de la primera ministra es hacerlo aún mejor.

"Ningún camino se traza sin encontrar piedras, pero gracias a ellas, podemos avanzar", expresó.

"Italia articuló una visión de futuro para servir de puente entre Europa y África, y Etiopía se enorgullece de formar parte de ella", aseguró Abiy Ahmed Ali.

La Unión Africana también aplaudió la estrategia de Meloni, recibiéndola como invitada de honor en su asamblea anual mañana, también en Adís Abeba. (ANSA).