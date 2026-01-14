Meloni en Omán, resolviendo conflictos con el derecho internacional

La primera ministra italiana inevitablemente también estará atenta a Roma, donde la Cámara de Diputados y el Senado escucharán al ministro Guido Crosetto (Defensa) y votarán sobre la nueva resolución relacionada con el decreto que permite el envío de suministros "militares" a Kiev.

La Liga permanece relativamente desprevenida, pero nadie teme sorpresas reales. En segundo plano persisten las gestiones diplomáticas para las negociaciones de paz, la intención de viajar a Davos (o Zúrich, o donde sea) si se produce una nueva reunión entre europeos, ucranianos y estadounidenses liderada por el presidente estadounidense, y la posibilidad de que, una vez más, su asesor diplomático, Fabrizio Saggio, adelante su regreso de Asia para reunirse con los demás asesores de seguridad y preparar la hipotética cumbre.

Mientras tanto, Meloni, en vísperas de su 49º cumpleaños, que celebrará en Tokio, estrecha la mano del sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said. "Cumplí mi promesa", sonrió, refiriéndose a su encuentro de diciembre en Baréin, durante la Cumbre del Golfo. Ambos, junto con sus respectivas delegaciones, mantuvieron una reunión bilateral que también abordó las crisis de Oriente Medio y reafirmaron "su compromiso de apoyar los esfuerzos encaminados a lograr la seguridad y la estabilidad, y a resolver los conflictos por medios pacíficos, de conformidad con los principios del derecho internacional".

La primera ministra también transmitió los saludos del presidente de la República, Sergio Mattarella, que fueron correspondidos por el sultán, con quien decidió iniciar el desarrollo de un Plan de Acción 2026-2030 para fortalecer la cooperación y el comercio. Tras la cena ofrecida en su honor por el sultán, partió hacia Tokio, donde Meloni se reunirá el viernes con la primera ministra Sanae Takaichi, quien está a punto de disolver la Cámara de Representantes la próxima semana para convocar elecciones anticipadas.

La primera ministra japonesa, a su vez, acaba de reunirse con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung-chu, con quien se reunirá en Seúl el próximo lunes, al finalizar su viaje. Meloni también buscará fortalecer la cooperación con ambos países asiáticos: se firmarán acuerdos (uno en particular con Corea del Sur sobre semiconductores) y una declaración conjunta con Japón para elevar las relaciones a una asociación estratégica, como motor de inversión.

Antes de partir de Tokio hacia Seúl, la primera ministra también mantendrá una segunda ronda de reuniones con importantes empresas japonesas. (ANSA).