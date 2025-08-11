Meloni expresa su "profunda preocupación" ante el plan de Israel para Gaza

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó este lunes su "profunda preocupación" ante el plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza, al tiempo que calificó la situación humanitaria en el enclave de "injustificable e inaceptable".

En una conversación telefónica con el presidente palestino Mahmud Abás, Meloni compartió "su profunda preocupación por las recientes decisiones israelíes, que parecen estar conduciendo a una mayor escalada militar", según informó su oficina.

Además, "reiteró la necesidad de poner fin de inmediato a las hostilidades para poder seguir prestando asistencia humanitaria a una población civil desesperada" y coincidió con Abás en que "Hamás debe liberar a todos los rehenes y aceptar que no tendrá futuro en el gobierno de la Franja".

Las palabras de la dirigente italiana se suman a las críticas de numerosos países, que advierten que la iniciativa israelí no pondrá fin a la guerra sino que aumentará el sufrimiento de la población gazatí.

El gobierno de Benjamin Netanyahu anunció el viernes que el ejército israelí se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza con el objetivo de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes en manos del grupo palestino.

Netanyahu declaró el domingo que el plan, validado por el gabinete de seguridad israelí tras casi una noche de discusiones, "es la mejor forma de terminar la guerra y la mejor forma de terminarla rápido".

Sin embargo, el anuncio suscitó una ola de críticas a nivel mundial y el horror de las familias de los rehenes secuestrados durante el sangriento ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, quienes lo ven como una condena a muerte de sus seres queridos.