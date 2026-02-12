Meloni, 'la UE debe pensar en grande, no hay tiempo que perder'

La primera ministra italiana Giorgia Meloni declaró esto durante la rueda de prensa previa a la cumbre de la UE sobre competitividad en el castillo de Alden Biesen, en Bélgica.

"Seguimos muy abiertos al comercio internacional, siempre que, por supuesto, haya reciprocidad. La Unión Europea debe elegir, porque si su estrategia es abrirse a los acuerdos de libre comercio, e Italia está de acuerdo con ello, también debe saber que no puede seguir sobrerregulando, ya que no podemos firmar acuerdos de libre comercio con sistemas que ni remotamente cumplen los estándares que imponemos a nuestros productores", subrayó Meloni.

Para la premier italiana, "por un lado, necesitamos simplificar y desregular, y por otro, esto obviamente hace que la apertura a otros mercados sea algo positivo".

En cuanto a las cuestiones internas en la UE, Meloni recordó que "siempre he dicho que las alianzas en la UE son variables. Hay temas en los que unimos fuerzas con ciertas naciones. Tendremos el reto del presupuesto plurianual, en el que Italia defiende el papel de la cohesión: no debemos cometer el error de considerar la competitividad como una alternativa a la cohesión, porque sin ella, territorios enteros se quedan atrás, carecemos de infraestructuras adecuadas y, por lo tanto, la competitividad se ve socavada".

"Por lo tanto, en ese frente, probablemente nos encontraremos en mayor acuerdo con los países del sur que con los del norte", admitió.

Para Meloni, "intentar considerar a alguien como un interlocutor inadecuado siempre es un error, especialmente en una organización como la UE. Es obvio que si hay países que se están organizando, ya sean grandes o medianos, no hay diferencia alguna siempre que acuerden intentar aportar al Consejo elementos más precisos y también una convergencia ya construida", explicó.