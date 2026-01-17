Meloni no rechaza la presencia italiana en Groenlandia, pero "con la OTAN"

Con la premier nipona Sanae Takaichi, "se estableció una conexión inmediata", declaró la primera ministra a los periodistas convocados a la embajada italiana, donde también se reunió con más de una docena de directivos de importantes empresas japonesas antes de partir de la capital japonesa hacia Seúl, última parada de su misión en Asia, donde el lunes tendrá una reunión bilateral con el presidente surcoreano, Lee Jae-Myung.

La tercera visita de la primera ministra a Japón es muy positiva, describiéndose como una "experta" en K-pop (la música popular coreana), gracias a su hija Ginevra, quien la acompaña esta semana fuera de Roma.

Recibió de su homóloga no solo felicitaciones de cumpleaños y un pastel, sino también "elogios" por su habilidad con los palillos en la mesa. A esto lo llama "el lado humano" de las relaciones internacionales, que "no viene mal" para fortalecer las relaciones en "otros cuadrantes geopolíticos", como el Indo-Pacífico, al tiempo que enfatiza que "las referencias" son la Unión Europea y Estados Unidos.

Según la primera ministra, las decisiones de algunos países europeos que ya han anunciado su participación en la misión Arctic Endurance no deben interpretarse como un "esfuerzo divisorio" desde el otro lado del Atlántico. Así como las "preocupaciones" sobre el comercio compartidas con el primer ministro japonés en la declaración conjunta no pueden interpretarse como una referencia al aliado estadounidense, la primera ministra enfatiza, reiterando —en un momento en que Trump amenaza con nuevos aranceles a cualquiera que se interpona en su camino en Groenlandia— su "oposición" a las "barreras arancelarias levantadas entre aliados".

Para el Ártico, se trata, en cambio, de "asumir las propias responsabilidades", en un área que, "siendo honestos, se ha subestimado hasta ahora". Por lo tanto, es hora de un mayor compromiso de todos los aliados, pero dentro de la OTAN, que "ya ha declarado que el Ártico es estratégico".

Es en este contexto que debemos actuar, también para "evitar actuar de forma desorganizada". En resumen, se trata de un "asunto político y se resolverá políticamente", enfatizó Meloni, reiterando que considera "muy difícil una intervención militar terrestre".

Mientras tanto, durante su estancia en Asia, Trump presentó a los miembros "ejecutivos" de la Junta de Paz de Gaza.

En cuanto a los miembros "políticos", "estamos esperando la confirmación oficial", sin descartar la participación italiana, afirmó Meloni.

Y recordó la "disposición de Roma para desempeñar un papel de liderazgo en la implementación y construcción del plan de paz para Oriente Medio. Lo consideramos una oportunidad única", enfatiza, "en un contexto que sigue siendo muy complejo y muy frágil".

Mientras tanto, al final del día en Corea del Sur (hay una diferencia horaria de 8 horas con Italia), se anunciaron invitaciones a varios gobiernos, desde Argentina hasta Egipto: ninguno de ellos europeo, incluido Italia. En medio de la incertidumbre, Meloni confirma que no se espera que asista al Foro Económico Mundial en Davos a menos que se materialicen las cumbres sobre Medio Oriente o Kiev.

Durante la rueda de prensa de aproximadamente 15 minutos, también hubo tiempo para reiterar su "solidaridad" con el pueblo iraní y su "condena" a la represión en Teherán. "No creo que protestar por los derechos deba costar la vida", dice. La dirección debe ser la "desescalada", una "negociación" que también permita la resolución del problema "principal" con Irán, a saber: la "cuestión nuclear". (ANSA).