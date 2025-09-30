Meloni pide a la flotilla que detenga su avance hacia Gaza tras el plan de Trump

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha instado este martes a la Global Sumud Flotilla a detener su avance hacia la Franja de Gaza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado un plan de paz de 20 puntos que da "esperanza" para que las partes lleguen a un acuerdo para "poner fin a la guerra".

"Creo que la Flotilla debería detenerse ahora y aceptar alguna de las diversas propuestas presentadas para la entrega segura de la ayuda", ha dicho en redes sociales, agregando que el intento de los barcos de romper el bloqueo naval sobre Gaza "puede servir de pretexto" para descarrilar los esfuerzos de paz.

En este sentido, Meloni ha afirmado que "cualquier otra opción corre el riesgo de convertirse en una herramienta para obstaculizar la paz, alimentar el conflicto" y "perjudicar principalmente a la población de Gaza".

"Es hora de actuar con seriedad y responsabilidad", ha dicho la primera ministra italiana.

En respuesta, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha asegurado que tanto Estados Unidos como Israel y los líderes de Oriente Próximo están "tratando de poner fin a la guerra", por lo que es hora de "centrarse en la desescalada" y no en "orquestar provocaciones" como la de la flotilla.

"No es demasiado tarde: reiteramos el llamamiento del Gobierno de Israel, del Gobierno italiano y del Vaticano para que toda la ayuda se transfiera pacíficamente a Gaza a través del puerto de Chipre, la Marina de Ascalón o cualquier otro puerto de la región", ha resaltado.

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ya había hecho anteriormente un "último llamamiento" a la flotilla para interrumpir su navegación y acatar alguna de las "soluciones alternativas" propuestas por el Gobierno Israel.

Crosetto ha afirmado que espera que dicho plan pueda brindar solución a los "numerosos problemas" sobre el terreno, lo que implicaría que "no habría necesidad" de "entrar en contacto" con el bloqueo naval que Israel mantiene sobre la Franja, "corriendo riesgos" que ya no estarían justificados.

El Gobierno de Giorgia Meloni, que ha desplegado dos buques de militares para una potencial misión de rescate, ha abogado en sus sucesivas declaraciones por que la flotilla atraque en puertos alternativos para desplegar la ayuda y Crosetto ha incidido en su comunicado en la posibilidad de entregarla al Patriarcado Latino en Jerusalén, informa la agencia AdnKronos.

El ministro ha deslizado también que "si el fin último" de la flotilla fuese "obtener una reacción israelí", las autoridades italianas seguirían trabajando para que "los eventos sucesivos" se gestionen "sin violencia y con el menor riesgo posible para todos", en aparente alusión a una interceptación de los barcos.

Crosetto ha admitido que la ayuda humanitaria que autoriza Israel actualmente para Gaza "es insuficiente en comparación con las dramáticas necesidades" de la población gazatí, por lo que espera que si hay una "tregua" gracias al plan de Trump puedan abrirse también "vías nuevas y antiguas para aliviar el sufrimiento".