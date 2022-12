Meloni prevé visitar Ucrania a principios de 2023

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado este viernes que tiene previsto visitar Ucrania a principios de 2023 y ha reafirmado el apoyo del país al Gobierno ucraniano en plena invasión de Rusia.

"Llamaré al presidente Volodimir Zelenski para trasladarle mis deseos de organizar una visita, la cual espero que tenga lugar durante los primeros meses del próximo año", ha dicho en declaraciones a la cadena de televisión italiana Rai 1.

Su predecesor en el cargo, Mario Draghi, visitó Kiev en junio junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz. Meloni, que ha insistido en que "Italia seguirá haciendo lo que tiene que hacer" para ayudar a los ucranianos, ha destacado que sigue buscando "el diálogo y la paz para Kiev".

"Hoy, la paz en Europa no se puede dar por sentada. Nuestra libertad no se puede dar por sentada. No tenemos que ir muy lejos y podremos ver que no estamos en un lugar muy lejano. Tenemos que defender el Derecho Internacional al que estábamos acostumbrados y que ya no está garantizado del todo", ha aseverado.

Así, ha manifestado que "aquellos que conocen la geopolítica saben y entienden que detrás de este conflicto realmente hay uno de mayores dimensiones, que no involucra solo a Rusia y Ucrania". "La solidaridad y firmeza con la que Italia se ha posicionado en este conflicto desde el principio es fundamental. La piedra angular de nuestro compromiso sigue siendo el diálogo y el cese de las hostilidades", ha añadido.

"Obviamente, oigo hablar de paz muy a menudo, y es un asunto complejo dado que nunca me ha convencido la idea de que declarar la paz sea suficiente para obtenerla realmente", ha puntualizado, al tiempo que ha alertado de que "el mundo está cambiando a nuestro alrededor". "Todo está cambiando. (...) Tenemos que defender un mundo libre", ha subrayado.

Meloni ha aprovechado la ocasión para recordar que "nos enfrentamos a desafíos enormes, lo que hace necesario utilizar de la mejor manera posible todos los recursos a nuestro alcance". "Tenemos ante nosotros la misión de defender el sistema creado de ente los escombros de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial", ha zanjado.

Europa Press