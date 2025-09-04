Meloni promete proteger a los italianos en la flotilla aunque cuestiona la iniciativa

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha prometido que su Gobierno garantizará a los ciudadanos italianos a bordo de la Global Sumud Flotilla para Gaza las mismas "medida de protección y seguridad" que a otros compatriotas en situaciones similares, aunque ha cuestionado la eficacia de esta iniciativa. Así, aunque asume que la flotilla pueda tener "una naturaleza simbólica y política", ha respondido a una petición de información de la líder del Partido Democrático, Elly Schlein, para señalar que las autoridades italianas actuarán en este caso "como siempre" se ha hecho, según la agencia de noticias AdnKronos.

Meloni, no obstante, ha sugerido a los activistas buscar "canales de entrega alternativos y más efectivos", señalando por ejemplo la cantidad "limitada" de ayuda que pueden transportar los buques, así como el riesgo que implica para los integrantes de la flotilla viajar a una "zona de crisis" y la consiguiente "carga" para las autoridades que deben garantizar su protección.

La primera ministra ha reivindicado "los canales humanitarios existentes, no sólo los del Gobierno italiano", sin aludir a las restricciones que Israel mantiene para la entrada de la ayuda y los suministros básicos a la Franja de Gaza, tanto por tierra como por mar.