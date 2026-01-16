Meloni, que el Ártico sea prioridad de la UE y la OTAN

Así lo escribió la primera ministra Giorgia Meloni en un mensaje durante el evento de presentación de la estrategia italiana para el Ártico.

Durante el evento, el canciller Antonio Tajani recordó que "el enfoque de Europa e Italia en el Ártico no es nuevo: siempre hemos reconocido su centralidad".

"Estamos preparando una misión empresarial para el Ártico con nuestra embajada en Copenhague: tenemos una visión estratégica; estoy pensando en una mesa redonda para estar a la vanguardia de las exportaciones en este escenario en los sectores de defensa, energía y espacio", agregó Tajani.

"Queremos apoyar a nuestras empresas y acompañarlas porque la región del Ártico es una prioridad para nosotros", concluyó el canciller italiano. (ANSA).