Meloni y el COI condenan la violencia tras enfrentamientos en Milán, sede de los Juegos de Invierno

Por Andrea Mandala y Keith Weir

MILÁN, 8 feb (Reuters) - La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó a los manifestantes contra los Juegos Olímpicos como "enemigos de Italia" tras los actos violentos que se produjeron al margen de una manifestación en Milán el sábado por la noche y los ataques de sabotaje contra la red ferroviaria nacional

El Comité Olímpico Internacional también se sumó a las críticas, afirmando que la violencia no tiene cabida en los Juegos

Los incidentes se produjeron durante la primera jornada completa de competición de los Juegos de Invierno que Milán, la capital financiera de Italia, acoge junto con la localidad alpina de Cortina d'Ampezzo

Meloni elogió a los miles de italianos que trabajaban para que los Juegos se desarrollaran sin problemas y presentaran una imagen positiva de Italia

"Luego están los enemigos de Italia y de los italianos, que se manifiestan 'contra los Juegos Olímpicos' y se aseguran de que estas imágenes se retransmitan en las pantallas de televisión de todo el mundo. Después, otros cortan los cables del ferrocarril para impedir que los trenes salgan", escribió el domingo en Instagram

LOS JUEGOS BUSCAN DIFUNDIR LA UNIDAD

Un grupo de unos 100 manifestantes lanzó petardos, bombas de humo y botellas a la policía tras separarse del cuerpo principal de una manifestación en Milán

Se calcula que unas 10.000 personas salieron a las calles de la ciudad para protestar por los costos de la vivienda y las preocupaciones medioambientales relacionadas con los Juegos

"Las protestas pacíficas son totalmente legítimas... Pero ponemos un límite a la violencia. No hay lugar para ella en los Juegos Olímpicos", declaró el portavoz del COI, Mark Adams, en una rueda de prensa

"Solo tenemos que seguir adelante con los Juegos, que transmitirán un fuerte mensaje de unidad y paz al mundo, lo cual creo que es muy importante en este momento"

También el sábado, las autoridades informaron de que unos saboteadores habían dañado la infraestructura ferroviaria cerca de la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia, lo que provocó interrupciones en el servicio de trenes

La policía informó de tres incidentes distintos en diferentes lugares, que causaron retrasos de hasta dos horas y media en los servicios de alta velocidad, interurbanos y regionales

Nadie ha reivindicado la autoría de los daños, que se producen en una fecha similar a la de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París, cuando unos saboteadores atacaron la red de trenes de alta velocidad TGV de Francia, causando el caos en los desplazamientos

"Una vez más, solidaridad con la policía, la ciudad de Milán y todos aquellos que verán su trabajo socavado por estas bandas de delincuentes", añadió Meloni, que encabeza una coalición de derecha

