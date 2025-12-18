Meloni y el desafío de mantener el equilibrio transatlántico

Es en este contexto que Giorgia Meloni se enfrenta a un reto ciertamente difícil: mantener de nuevo el equilibrio transatlántico, que, mediante el uso de activos rusos congelados, podría verse debilitado. Porque parte de la UE mira a Donald Trump, así como a Moscú, cuando este ataca los llamados Préstamos de Reparación. Esto, en la práctica, alejaría los activos del Kremlin del alcance no solo de Moscú, sino también de Washington.

La relación entre la UE y Estados Unidos, entre los "turbo-europeos", los soberanistas y los equilibristas, no solo abarca el expediente de los activos, sino también el otro tema candente de la cumbre, el Mercosur. Y la primera ministra italiana está jugando a dos bandas a fondo.

Esto canceló el viaje de Ursula von der Leyen y Antonio Costa a Brasil el sábado para firmar el acuerdo. Fue un viaje cuidadosamente preparado por los líderes de la UE, quienes, al parecer, se mostraron muy sorprendidos y algo molestos por el cambio de ritmo de Italia, que tan solo unos días antes había solicitado claramente el aplazamiento del acuerdo.

Conscientes de que, dada la previsible oposición de Francia y Polonia, la postura de Meloni sería decisiva.

Pero en cuanto al uso de los activos, el juego se complicó para la Primera Ministra desde el principio. Los líderes de la UE, encabezados por Friedrich Merz y la presidencia danesa, presentaron un borrador de conclusiones que incluía los Préstamos de Reparación y el marco de garantías que se ofrecerían a Bélgica.

A partir de entonces, la cumbre se dividió en dos partes.

Al más alto nivel, la mesa de líderes se dedicó a debatir todos los demás temas de la cumbre, excepto Ucrania. Unos metros más abajo, las reuniones técnicas. Las más importantes. Las discusiones involucraron a la Comisión, por un lado, y a la delegación belga, por otro. Con Bart De Wever actuando idealmente como escudo para todos aquellos que siempre han tenido dudas sobre el uso de activos, empezando por Roma y París, que nunca han mostrado un entusiasmo excesivo por el uso de activos.

Si bien los líderes aún no habían comenzado a debatir la cuestión de los activos, fuentes italianas explicaron que las garantías solicitadas por Bélgica seguían siendo "muy caras" y, por lo tanto, inaceptables. Reanudaron, con la confirmación de fuentes europeas, las otras dos opciones: préstamos con deuda nacional y préstamos con cargo al presupuesto plurianual y deuda común. Con un apéndice: la posibilidad de una combinación de ambas opciones, a la espera de que se resolvieran los problemas relacionados con el uso de los activos rusos. O de que Estados Unidos, Ucrania y Rusia alcanzaran la paz, en mesas muy diferentes.

Y aquí es donde, sin embargo, entró en juego la presión de los frugales y los turbo-europeístas. Estaban dispuestos a todo para evitar la deuda común. Rápidamente, plantearon la cuestión moral —castigar al invasor— que subyace al uso de los activos rusos.

Según varias fuentes europeas, antes de la cumbre se celebró una reunión trilateral —aunque no confirmada por el Palacio Chigi— entre Von der Leyen, Merz y Meloni. Ciertamente, los tres fueron de los últimos en entrar en la sala de reuniones. Varias horas después, a pesar de la presión de Berlín, el enigma seguía sin resolverse.

Mientras tanto, pequeños cambios radicales iban inclinando la balanza. Como cuando Viktor Orbán anunció su apoyo a votar (sin aportar fondos) para crear una deuda conjunta para Kiev en lugar de utilizar los activos. Su postura se justifica no solo por la alianza entre Hungría y Rusia, sino también por el deseo de evitar que una medida tan crucial como el uso de activos rusos se apruebe por mayoría cualificada en la UE.

En definitiva, este es también el juego: entre una UE que decide por mayoría, aislando a quienes se oponen, y una Unión que, en los asuntos más importantes, se mantiene fiel al requisito de la unanimidad. Y en este juego, Orbán y Meloni coinciden. (ANSA).