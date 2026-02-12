Memo del Kremlin esboza posible pacto económico entre EE. UU. y Rusia bajo mandato de Trump, según Bloomberg

12 feb (Reuters) - Rusia esbozó posibles áreas de cooperación económica con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluido un posible retorno al uso del dólar estadounidense en las transacciones bilaterales, informó Bloomberg News, citando un memorándum interno del Kremlin.

El documento de alto nivel, fechado este año, establece siete áreas en las que los objetivos económicos de Rusia y Estados Unidos coinciden tras cualquier acuerdo sobre la guerra en Ucrania, según el reporte.

Entre ellas se incluyen la cooperación para promover los combustibles fósiles frente a las energías renovables, así como proyectos de colaboración en materia de gas natural, petróleo marítimo y minerales estratégicos que podrían beneficiar a las empresas estadounidenses.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el reporte.

Estados Unidos había estado elaborando planes para un posible alivio de las sanciones a Rusia, ya que el presidente Donald Trump buscaba restablecer las relaciones con Moscú y poner fin a la guerra de Ucrania.

Sin embargo, en enero, un funcionario estadounidense afirmó que Trump permitiría que se tramitara en el Congreso un proyecto de ley bipartidista de sanciones dirigido a los países que mantienen relaciones comerciales con Rusia. (Reporte de Dagmarah Mackos; edición de Rod Nickel. Editado en español por Natalia Ramos)