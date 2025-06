Memphis Depay da ultimátum a Corinthians por deudas pendientes

El atacante neerlandés Memphis Depay hizo un reclamo formal a su club, el brasileño Corinthians, por deudas pendientes por premios y derechos de imagen, confirmó este miércoles el equipo.

Es la segunda demanda de pago presentada al club por el exjugador de PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique de Lyon, Barcelona y Atlético de Madrid, que llegó al Brasileirao el año pasado llamado a ser una de las grandes figuras del campeonato.

"El departamento jurídico del Sport Club Corinthians Paulista informa que recibió una nueva notificación del staff del atleta Memphis Depay en la mañana del martes (24 de junio)", explicó el club en una comunicación enviada a la AFP.

El club "desconocía la primera notificación, enviada a la anterior directiva, con fecha del 15 de mayo", agregó el Corinthians.

El anterior presidente del equipo, Augusto Melo, fue destituido en mayo tras una investigación de corrupción, por la que la policía recomendó inculparlo por "asociación criminal" y "lavado de dinero" desviado de los patrocinios de uno de los equipos más populares de Brasil.

Él fue el gestor de la llegada de Depay, de 31 años, al Timao.

Según reportes de la prensa brasileña, la deuda asciende a 6,1 millones de reales, equivalentes a US$1 millón.

"A partir del conocimiento de la situación, el club adoptó inmediatamente las medidas necesarias para comprender el problema y, también, para su solución", continuó el equipo paulista, sin precisar el monto de la deuda.

La AFP se comunicó con la agencia de representación de Depay, sin obtener respuesta.

Melo explicó que hasta el final de su gestión el salario de Depay "estaba al día, pero los derechos de imagen se negociaban con el departamento de finanzas" cuando dejó la presidencia del club, en un comunicado divulgado por el diario O Globo.

"Después de eso, no sé si hablaron con él o si prometieron algo que no cumplieron (...). Espero que todo se resuelva porque el Corinthians no puede pasar por esto y Memphis es un jugador muy importante", manifestó el expresidente.

Depay ha advertido al club que podría dejar de entrenar si no recibe el pago pendiente, según la prensa.

El internacional neerlandés suma tres goles y tres asistencias en ocho partidos jugados en la actual temporada del Brasileirao, en el que Corinthians ocupa la décima casilla.

El atacante también firmó una anotación en cuatro apariciones en la Copa Sudamericana, torneo en el que el equipo paulista quedó prematuramente eliminado en la fase de grupos.

