Memphis se impone a Orlando con gran actuación de Morant en partido de NBA en Londres

Ja Morant firmó un regreso estelar este domingo con 24 puntos y 13 asistencias para conducir a los Memphis Grizzlies a una victoria por 126-109 sobre el Orlando Magic, en un partido de la temporada regular de la NBA disputado en Londres.

Morant, quien tuvo roces con el cuerpo técnico de los Grizzlies a comienzos de temporada y fue objeto de rumores de traspaso este mes mientras se recuperaba de una lesión en la pantorrilla, dejó todo eso atrás en el partido disputado en el O2 Arena.

"Se sintió bien", dijo Morant sobre su regreso a la cancha. "Especialmente para poder hacer esto -la primera vez que jugaba un partido en el extranjero- (...) Lo necesitaba".

La expectativa era alta para el décimo partido de temporada regular de la NBA en Londres, y el primero desde 2019, aunque hubo un momento de tensión transatlántica cuando un espectador gritó "Dejen a Groenlandia en paz" durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos por parte de Vanessa Williams, en alusión al plan del presidente Donald Trump de tomar control del territorio autónomo danés.

Los Grizzlies llegaron a tener una ventaja de hasta 33 puntos, tomando el control del partido con 40 unidades en el primer cuarto.

Memphis ha tenido problemas recientemente para sostener ventajas de doble dígito, incluida la derrota ante Orlando en Berlín el jueves, cuando desperdició una ventaja de 20 puntos al descanso.

El entrenador de Orlando, Jamahl Mosley, señaló que la energía de Morant fue clave para evitar una remontada similar este domingo.

"Su velocidad, su intensidad, su nivel de energía. Cuando está en cancha es muy difícil de defender", dijo Mosley. "Es como un rayo atacando hacia el aro".

Morant marcó diferencias desde temprano, con 20 puntos y 10 asistencias ya en la primera mitad.

Consultado tras el partido sobre los reportes de que Memphis estaría dispuesto a escuchar ofertas de traspaso por él, Morant dejó claro que no tiene intención de irse.

"Si alguien aquí me conoce, sabe que soy muy leal", dijo. "Tengo un logo tatuado en la espalda, así que eso dice exactamente dónde quiero estar".

El australiano Jock Landale aportó 21 puntos desde el banco para los Grizzlies, que tuvieron a seis jugadores en doble dígito. El equipo lanzó con un 52,7% de efectividad de campo, incluyendo 13 triples.

Orlando, en cambio, tuvo dificultades para hacer funcionar su ofensiva. Anthony Black fue su máximo anotador con 19 puntos.

La estrella Paolo Banchero sumó apenas seis puntos en la primera mitad y terminó el partido con 16.