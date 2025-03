Mendel levanta una Serie B de $35M para expandir su plataforma de gestión de gastos y viajes corporativos en América Latina

Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--mar. 27, 2025--

Mendel, la plataforma líder de gestión de gastos empresariales en América Latina, anunció hoy el cierre de una ronda Serie B de $35 millones liderada por Base10 Partners, con participación de PayPal Ventures y el respaldo de inversionistas existentes como Infinity Ventures, Industry Ventures y Hi.vc. Endeavor Catalyst, Jaime Arrieta, Co-Fundador de BUK y Rodrigo Tognini, Co-Fundador de Conta Simples también se unen como inversionistas en esta etapa.

Usuario corporativo utilizando el modulo de Mendel Expenses + Viajes

Mendel está consolidándose como una de las plataformas más completas de gestión de gastos para grandes empresas en América Latina, integrando de manera fluida la gestión de gastos, pagos y viajes corporativos. La empresa se diferencia de los jugadores tradicionales con un enfoque software-first orientado al segmento enterprise, y es una de las pocas compañías en su categoría que logra cobrar tarifas SaaS recurrentes, rompiendo con los modelos basados en ingresos por interchange o préstamos.

Con la rápida consolidación global de las soluciones de Travel & Expense Management (T&E), las empresas exigen plataformas integradas que eliminen ineficiencias y mejoren la visibilidad financiera. Mendel está liderando este cambio en América Latina.

Alan Karpovsky, Co-Fundador y Co-CEO de Mendel, comentó: “Estamos construyendo la plataforma más avanzada de gestión de gastos y viajes corporativos para los equipos financieros de América Latina. Esta ronda nos permite escalar nuestras capacidades de AI y seguir transformando la manera en que las empresas gestionan pagos, gastos y viajes—ayudándolas a operar de forma más eficiente mientras reducen costos y complejidad.”

Mendel ya ha asegurado una posición de liderazgo en México y Argentina, sirviendo a empresas como Mercado Libre, FEMSA y McDonald’s. Con este nuevo capital, la empresa acelerará:

Desarrollo de Tecnología & AI: Ampliar las capacidades de gestión de gastos impulsadas por AI e invertir aún más en Mendel Viajes, su módulo de viajes corporativos diseñado para optimizar la gestión de viajes de negocios.

Expansión Geográfica: Extender operaciones a Chile, Colombia y Perú durante 2025, con Brasil como objetivo para 2026, como parte de su estrategia de consolidarse como la plataforma de referencia en la región.

Atracción de Talento: Escalar su equipo atrayendo talento global de primer nivel para impulsar el desarrollo de producto, ejecución comercial e investigación en inteligencia artificial.

La expansión de Mendel llega en un momento en que las grandes empresas exigen mayor automatización, cumplimiento normativo y visibilidad en tiempo real de sus operaciones financieras. A medida que se difuminan las líneas entre viajes, pagos y gastos corporativos, Mendel está posicionada para liderar con una plataforma integrada e impulsada por inteligencia artificial.

Jason Kong, socio de Base10 Partners, señaló: “Mendel está revolucionando la gestión de gastos corporativos en América Latina al ofrecer una plataforma empresarial que elimina ineficiencias y moderniza la infraestructura financiera de las compañías. Estamos emocionados de apoyar a Alan, Alejandro y todo el equipo mientras escalan en la región y consolidan a Mendel como el líder en finanzas empresariales.”

Ian Cox, socio de PayPal Ventures, comentó: “América Latina es uno de los mercados fintech más dinámicos del mundo, y la gestión de gastos empresariales aún está desatendida. La combinación de precios SaaS, localización profunda y automatización basada en AI hacen que Mendel esté en una posición única para liderar esta categoría.”

Acerca de Mendel

Mendel es la plataforma líder para la gestión de gastos empresariales en América Latina. Al integrar de forma fluida la gestión de gastos, pagos y viajes corporativos, Mendel permite a los equipos financieros controlar los presupuestos en tiempo real. Desde la configuración de reglas hasta el seguimiento de gastos y reservas de viaje, Mendel ofrece una plataforma centralizada e intuitiva, adaptada a las complejidades específicas de LATAM. Con la confianza de empresas líderes como Mercado Libre, McDonald’s y FEMSA, Mendel reduce costos, garantiza cumplimiento y ofrece insights accionables que transforman la manera en que operan las empresas. Más información en: www.mendel.com

Acerca de Base10 Partners

Fundada por Adeyemi Ajao y TJ Nahigian, Base10 es una firma de capital de riesgo con sede en San Francisco que invierte en fundadores que creen que el propósito es clave para las ganancias y en compañías que están automatizando sectores de la economía real. A través de su programa Advancement Initiative, Base10 dona una parte de sus ganancias a universidades y colegios con fondos insuficientes para apoyar becas y otras iniciativas clave. Entre su portafolio se incluyen empresas como Brex, Notion, Figma, Stripe, Wealthsimple y Secureframe. Más información en: base10.vc

Acerca de PayPal Ventures

PayPal Ventures es el brazo global de capital de riesgo corporativo de PayPal. Invertimos con enfoque de retorno financiero en seis áreas estratégicas para PayPal: fintech, pagos, habilitación del comercio, inteligencia artificial, blockchain & criptomonedas y tecnologías regulatorias/cibernéticas. A través de nuestra experiencia, red y el ecosistema de empresas que apoyamos, contribuimos a llevar soluciones transformadoras al mercado de forma más rápida. Más información en: www.paypal.vc

