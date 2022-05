Mendieta: "Que haya tanto jugador nacional en la tabla de goleadores dice mucho del talento que hay en España"

El exfutbolista Gaizka Mendieta ha asegurado que el hecho de que haya "tanto jugador nacional" en la tabla de goleadores de LaLiga Santander dice "mucho" del "talento" que hay en todos los equipos del campeonato, y ha se帽alado que Xavi Hern谩ndez ha dotado de "identidad" y de "una idea de juego" al FC Barcelona y que espera que pueda "disputar el t铆tulo desde el principio" la pr贸xima temporada.

"Me han gustado el Betis, la Real Sociedad, Osasuna, el Sevilla, el Villarreal... A nivel individual, me hace ilusi贸n ver en la tabla de goleadores tanto jugador nacional: Ra煤l de Tom谩s, Juanmi, Iago Aspas, Morales... Esto dice mucho del talento que hay no solo en los equipos grandes, sino repartidos en todos", declar贸 en el evento virtual de final de temporada con los embajadores de LaLiga Santander.

Por otra parte, el exjugador azulgrana se mostr贸 feliz con la incorporaci贸n de Xavi Hern谩ndez al banquillo cul茅. "Con Xavi se le ha dado una identidad y una idea de juego que ha facilitado las cosas a la hora de fichar en el mercado de invierno y entiendo que en esa l铆nea ir谩n en el mercado que viene: delanteros, defensas, alg煤n centrocampista para reforzar un equipo que ya tiene una identidad. Esperemos que la temporada que viene pueda disputar el t铆tulo desde el principio", indic贸.

Por 煤ltimo, Mendieta valor贸 las opciones del Real Betis en la lucha por el billete a 'Champions', una misi贸n que se le antoja complicada. "El Betis ya ha ganado la Copa, Europa est谩 pr谩cticamente asegurada. Jugar谩 contra el Bar莽a este fin de semana y puede ser una prueba importante, pero cuando ya has ganado la Copa y tienes los objetivos asegurados enchufar al equipo es una labor muy dif铆cil para el entrenador", afirm贸.

"Esa ambici贸n se va a ver en lo que queda de temporada. Veremos si tiene una plantilla competitiva como para poder quitarle la 'Champions' al Atl茅tico o al Sevilla", finaliz贸.