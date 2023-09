El entrenador del Sevilla FC, José Luis Mendilibar, ha asegurado que espera que el equipo pueda acabar "entre los dos primeros" en la fase de grupos de la Liga de Campeones, que empiezan este miércoles ante el Lens en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un equipo peligroso a pesar de que no está "al nivel de la temporada pasada".

"Quiero hacer una buena competición por el club, por mí y por la afición. Me encantaría quedar entre los dos primeros en esta liguilla corta y poder pasar a las eliminatorias. Es algo nuevo para mí y si conseguimos pasar de grupo empezaremos a pensar en otras cosas. Debemos intentar quedar entre los dos primeros, pero no por callar bocas, porque no tengo que callar a nadie, tengo que hacer las cosas por nosotros", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalc√≥ que "siempre es importante empezar ganando cualquier competici√≥n, m√°s una tan corta como esta". "Jugamos en casa, tenemos que tener esa peque√Īa ventaja. Estamos bien; las dos semanas anteriores al partido contra Las Palmas fueron muy buenas de entrenamientos", subray√≥.

"Lo malo de esta competici√≥n es que no hay un d√≠a a mayores para saber si los jugadores se han recuperado o no, pero venimos de tres semanas sin competir, tras la suspensi√≥n del partido contra el Atl√©tico de Madrid. Deber√≠amos estar bien para jugar dos partidos en tres d√≠as, pero sabiendo que tenemos una plantilla muy completa y que cualquiera que no fue el otro d√≠a titular puede hacerlo muy bien", a√Īadi√≥.

También insistió en la dureza de un grupo que completan Arsenal y PSV. "La Premier es la mejor liga del continente. El Sevilla ya se ha enfrentado alguna vez al PSV, en UEFA, y siempre generó dificultades; es un partido igualado, no ha favoritos. El Lens fue el segundo clasificado de la liga francesa detrás del inalcanzable PSG y delante de otros grandes equipos. Es un grupo igualado", afirmó.

En otro orden de cosas, el t√©cnico vasco analiz√≥ al conjunto galo. "Ha perdido un par de jugadores buenos que se han marchado a otras ligas. Ha empezado mal, solo han empatado un partido de cinco jugados; todav√≠a no est√°n al nivel que estuvieron la temporada pasada, cuando fueron segundos. Pero tienen un entrenador que lleva cinco a√Īos y no creo que se ponga nervioso despu√©s del logro de la temporada pasada", explic√≥ sobre su hom√≥logo en el banquillo, Franck Haise.

"Tiene un estilo clarísimo de juego que hasta ahora no le está dando resultados, pero no va a cambiar y va a seguir con su idea. Es un equipo que juega con tres atrás, con dos carriles, con dos mediocampistas, con dos mediapuntas y uno arriba. Los carriles son bastante profundos, son rápidos al contraataque, no les podemos dejar correr demasiado. Tenemos que tener cuidado, no tenemos que mirar cómo está en su liga. Es mejor mirar qué hizo la temporada pasada y por qué está en la 'Champions'", prosiguió.

Tambi√©n rest√≥ importancia al hecho de tener menos d√≠as para descansar que su rival. "Nos toc√≥ jugar el domingo, a ellos el s√°bado... ¬ŅQue podr√≠a haber sido al rev√©s? S√≠. Es dif√≠cil cuadrar los horarios de los partidos, pero despu√©s de venir despu√©s de dos semanas de descanso nos podr√≠an haber puesto el s√°bado. Pero no pasa absolutamente nada. Los que estamos metidos en estas competiciones no podemos quejarnos", expuso.

"sergio ramos es un líder y va a morir siéndolo"

Por otra parte, Mendilibar adelant√≥ que "puede ser" que haya cambios respecto a la victoria ante Las Palmas. "El jugador no te va a decir nunca que est√° cansado, aunque lo est√©. Esta es una competici√≥n que le gusta jugar a todo el mundo y es verdad que, aun estando cansado, el tema mental es importante para jugar estos partidos. Los que vayan a salir lo van a hacer bien, porque creo que el cansancio no se va a notar si ya jugaron el domingo y los que salgan nuevos saldr√°n como un ob√ļs", se√Īal√≥.

Adem√°s, se deshizo en elogios hacia Sergio Ramos. "Sergio es un l√≠der, ha sido l√≠der en todos lados, aqu√≠ tambi√©n. Era l√≠der con 17 a√Īos. El l√≠der no se hace, nace as√≠, y √©l va a morir siendo eso. Lo normal es que en momentos complicados, en momentos de alta competici√≥n, nos pueda ayudar, pero en cualquier lado: desde el terreno de juego y en el banquillo tambi√©n", indic√≥.

El de Zaldibar se mostr√≥ visiblemente molesto cuando le recordaron sus declaraciones tras el partido del domingo, cuando asegur√≥ que hab√≠a apostado por Ramos de inicio por su conocimiento del idioma y de LaLiga. "Quise decir lo que dije. Nosotros tenemos un estilo de juego, punto, y los que vienen tienen que hacerse a lo que pedimos. No es tan f√°cil; el f√ļtbol es universal, pero cada uno tiene un estilo. Unos se adaptan antes que otros a un estilo de f√ļtbol. Lo entiende √©l y lo entienden los jugadores".

También valoró la posibilidad de jugar con dos delanteros o con uno. "Jugar con uno o dos delanteros me es igual, lo que yo quiero es jugar siempre adelantado y cerca del área contraria. Si los dos de arriba no me trabajan, es muy difícil; quiero tener la posibilidad de todo y que ellos me generen incertidumbre", apuntó.

Por √ļltimo, respecto al belga Adnan Januzaj, espera que sea "recuperable" despu√©s de estar en la "rampa de salida" hasta el 1 de septiembre. "Se ha puesto las pilas y ha estado entrenando muy bien. No est√° en la lista de 'Champions' y esperamos que se ponga a tono, porque es un grand√≠simo jugador", dijo, antes de hablar del estado del brasile√Īo Marcao. "Vamos lentamente, suave. √Čl nos va marcando los pasos porque no queremos que tenga ninguna reca√≠da", finaliz√≥.