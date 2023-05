Mendilibar: "Jugar tan bien la ida nos da confianza para jugar igual en casa"

"Todos quieren estar para competir y jugar, no sólo para la foto"

El entrenador del Sevilla FC, Jos√© Luis Mendilibar, reconoci√≥ que jugar "bien" en la ida de las semifinales de la Liga Europa contra la Juventus (1-1, en Tur√≠n) les da poder para afrontar la vuelta en el Ram√≥n S√°nchez-Pizju√°n y so√Īar con acceder a una nueva final de la competici√≥n cuyo palmar√©s dominan.

"La diferencia más importante es que contra la Juventus el primer partido lo jugamos muy bien, creo yo. El partido de ida, contra el United, no lo jugamos tan bien. Pero, fíjate, el resultado fue el mismo, empate. Yo creo que el jugar tan bien el otro día, pues nos da esa confianza que podemos tener de poder jugar igual de bien aquí en casa", valoró en rueda de prensa.

No obstante, asegur√≥ que el vestuario se a√≠sla de la "euforia" que pueda haber en el entorno. "Para m√≠, me parece bien que la afici√≥n pueda tener euforia en un momento determinado, porque es algo que est√° ah√≠ y lo veremos ma√Īana en el partido. Pero ni el cuerpo t√©cnico ni los jugadores no estamos volvi√©ndonos locos", reconoci√≥.

Sí ve muchas ganas de jugar este duelo en sus jugadores. "Todos quieren estar en estos partidos y es lo bueno para mí, que todos quieren estar para competir y para jugar, no sólo para estar en la foto. Tengo que elegir con ciertas dudas de que puedan terminar o no el partido o le tenga que poner al principio o no", valoró.

Quien juegue deber√° estar preparado para todo tipo de batalla t√°ctica. "Un equipo como la Juve no creo que te de el bal√≥n. Querr√°n tambi√©n ellos tener el bal√≥n y querr√°n hacernos da√Īo con bal√≥n. Por eso digo, si nosotros estamos bien acertados a la hora de apretar, a la hora de defender, a la hora de dificultar la salida del bal√≥n de ellos y si lo hacemos bien, tenemos nuestras opciones", reconoci√≥.

"Habr√° que estar acertados a la hora de apretar, defender y dificultar su salida de bal√≥n. Si esperan que seamos nosotros los que controlemos, tendremos que tener paciencia. Hay que partir de la paciencia sin acomodarnos. No es tener el bal√≥n por tener, queremos llegar", a√Īadi√≥.

Un partido que, por el revuelo mediático, podría ser el más importante en la carrera de Mendilibar. "Si os contesto por la gente que tengo delante ahora mismo, pues sí, es uno de los partidos más importantes. Pero yo siempre he dicho lo mismo. Importantes son todos. Cuando subes de regional preferente a tercera división es el más importante, porque si no hubiésemos hecho eso, igual no estábamos aquí", relativizó.

Además, en la ida ya se quitó de encima cualquier tipo de presión y pudo conocer de cerca a la Juventus. "Hemos jugado hace una semana contra ellos, lo tenemos bastante fresco, entonces yo creo que es algo que tampoco tenemos que incidir demasiado, porque si no ahí sí que podían entrar los nervios o preocuparnos demasiado por el rival. Nos preocupamos más por nosotros mismos", aclaró.

Y, sobre todo, no quiere pensar ahora en la posible final. "Primero habr√° que clasificarse. Primero es ma√Īana. Y cuando nos clasifiquemos y si nos clasificamos ma√Īana, hablaremos de la final", coment√≥. "Estamos en semifinales, estar√≠a bien la final y ganar la s√©ptima pero hay que tener un respeto contra la Juve que es un grand√≠simo equipo que nada m√°s llegar all√≠ te recuerdan todos los trofeos que tienen y se te quedan grabados en la cabeza, y hay pocos equipos que tengan esos trofeos", matiz√≥.

"Lo que me importa es terminar bien lo que empezamos bien. Y eso es lo que es m√°s importante para m√≠. Que por lo que sea el Sevilla no (no le renueva)... Pues si hacemos las cosas bien aqu√≠ seguro que llamar√°n de alg√ļn otro lado y si no pues ya hemos estado con el paro m√°s veces", coment√≥ sobre su futuro en el club hispalense.

