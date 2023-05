Mendilibar: "La historia está ahí y no miente, pero no gana partidos"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, reconoció que "la historia" de su equipo en la Liga Europa es conocida y que "no miente", pero también avisó de que "no gana partidos" y que de cara a la final de este miércoles ante la AS Roma, "un equipo difícil de jugar porque normalmente pocas veces se pone nervioso", lo que contará será "cometer los menos errores posibles".

"Cuando llego al club ya se habían pasado unas eliminatorias y no sólo es mi mérito. La historia está ahí y no miente, el club en esta competición, sobre todo en los últimos 20 años, ha sido el mejor equipo, y es verdad que aun estando mal, cuando llegas aquí la gente no se confirma sólo con hacer buenos partidos de liga y salvarse sino que la Liga Europa y Budapest estaban ahí aunque estuviesen lejos", apuntó Mendilibar en rueda de prensa.

De todos modos, el preparador vizcaíno no le dio importancia al historial del equipo en esta competición porque "es un partido". "Los dos estamos aquí con merecimiento, hemos llegado de diferente manera y para los do será complicado ganar la copa", remarcó.

"No sé lo que puede pesar más, para mí es mi primera situación así, pero el presupuesto y lo demás no cuenta tanto, cuenta el estar acertado porque los errores se pagan en estos partidos y hay que intentar cometer los menos posibles", añadió al respecto.

Mendilibar se mostró "agradecido" por los elogios de José Mourinho, pero insistió en que "la historia no gana partidos y los piropos tampoco". "La Roma es el rival más difícil porque está en la final. Sabemos como vamos a jugar, también como van a jugar ellos y en esa pelea en el campo veremos quién gana. Nuestra idea está clara y no la vamos a cambiar", advirtió, confirmando que tiene claro el once desde el último partido del pasado sábado ante el Real Madrid.

"Me es igual que se diga que somos favoritos, no pienso en eso, no le doy importancia a esas cosas. Las apuestas estarán de alguna forma, pero no quiere decir que vayamos a ganar o perder o que esa ventaja se vaya a traducir en campo. Yo trato de que los jugadores estén lo más tranquilos posibles y cada uno saque lo mejor", subrayó el de Zaldívar.

Para el técnico sevillista, han tenido "el acierto de saber jugar dos eliminatorias contra dos rivales muy difíciles" como el Manchester United y la Juventus. "Ahora competiremos contra otro equipo difícil y muy diferente a los otros dos, pero con nuestras armas estoy convencido de que podemos ganarles", indicó.

Mendilibar dejó claro que va "a dormir" sin problemas. "Además tengo sueño que me he levantado pronto", señaló en todo relajado. "Cuando ves el estadio te entra un algo por dentro y mejor sentirlo ahora y saber lo que hay", admitió sobre las primeras sensaciones al llegar al Puskas Arena.

"firmé para tres meses y medio, estoy tranquilo"

De la Roma, recalcó que "defensivamente es muy fuerte" y que "tampoco necesita de muchas ocasiones para hacer gol y ganar". "Tampoco se preocupan demasiado de querer llegar a la portería contraria, mientras que nosotros sí queremos llegar. Ellos se sienten cómodos si tiene que defender cerca de su portero o si tiene que apretar, es un equipo difícil de jugar porque normalmente pocas veces se pone nervioso, y con esa misma tranquilidad tenemos que jugar nosotros también", expresó.

El entrenador del Sevilla también tiene claro que será un rival "diferente" al United y la Juventus. "Son tres equipos muy fuertes, pero distintos, y con nuestras mismas armas y sin querer cambiar tenemos que tratar de ganar a la Roma. Hay que estar tranquilos defensivamente, equilibrados y atentos con el balón para que cualquier pérdida no sea una contra ni nos hagan daño. Si lo hacemos bien, tendremos opciones de ganar el partido", aseguró.

Mendilibar no se ve con "más responsabilidad" para este encuentro. "Estoy disfrutando del fútbol desde que he llegado a Sevilla y espero terminar este partido y el que viene ante la Real Sociedad de la misma manera. En mi cabeza está clara la posibilidad de ganar, luego puedes ganar, perder o empatar, pero otras veces están más temeroso", confesó.

Finalmente, aseveró que "no" le importa su futuro en el banquillo sevillista y si depende de conquistar el título. "Firmé para tres meses y medio, si me hubiese importado, habría apretado. Estoy tranquilo, vine del paro y mi contrato termina el 30 de junio. Tengo que tratar de ganar la final y luego tratar de acabar la liga de la mejor manera posible, a partir de ahí veremos qué sucede, pero no me preocupa en absoluto. No creo que el partido sea importante para mi futuro, si lo que hemos hecho hasta ahora te cambia por el resultado...", sentenció.

Europa Press