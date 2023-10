El entrenador del Sevilla FC, José Luis Mendilibar, ha asegurado que el equipo se está "acercando" a la idea de juego que tenían la temporada pasada y espera que se demuestre este martes ante el PSV Eindhoven, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, un duelo en el que esperan dar por fin "ese paso adelante".

"Creo que hemos cogido más seguridad, que defendemos más arriba de lo que defendimos ese partido -ante el Lens-, creo que somos más nosotros, lo que éramos la temporada pasada, y es lo que quiero, que nos acerquemos a la idea de juego que teníamos la temporada pasada. Poco a poco nos estamos acercando y eso quiere decir que vendrán los resultados, me imagino", declaró en rueda de prensa.

Sobre lo que espera este martes, el técnico vasco aseguró que "un partido igualado y competido contra un equipo que lo ha ganado todo en su liga, y además metiendo goles". "Pero al final la 'Champions' es una competición diferente a cada liga y están los mejores equipos. Será un partido competido, difícil para los dos, y nosotros venimos con la intención de sacar los tres puntos", indicó.

Ambos llegan al choque tras no ganar en la primera jornada. "Ellos perdieron, les metieron bastantes goles, y nosotros empatamos. En teoría, el equipo favorito es el Arsenal. Creemos que el PSV no ha empezado con buen pie, pero es el primer partido y quedan otros cinco; a nosotros y al Lens nos pilló en las horas más bajas de competición. Este es el segundo partido y creo que la idea de los dos equipos es ganar para dar ese paso adelante y tener más opciones para clasificarte entre los dos primeros", manifestó.

Además, considera que "ha habido dos competiciones en muy poco tiempo". "Hubo una competición hasta el cierre del mercado, con mucho movimiento y mucha gente sin saber lo que iba a ser de ella, y otra después. A partir del cierre, la gente está más centrada y empezamos a estar mejor como equipo e individualmente. Fuera de casa, hemos jugado dos partidos desde entonces, hemos empatado uno y perdido otro. Hemos competido bien y estamos más cerca de poder ganar, a ver si es mañana aquí", expresó.

Mendilibar también explicó que tiene claros lo objetivos del club nervionense. "El objetivo del club desde hace un montón de años es quedar entre los cuatro primeros en LaLiga y tratar de pasar la fase de grupos en la 'Champions', sabiendo que son difíciles los dos objetivos. Todos los equipos se refuerzan, ponen todo lo que tienen para ganar cada partido, y se está viendo en LaLiga y en 'Champions'", subrayó.

"Nosotros tenemos jugadores como para poder competir en todas las competiciones, y creo que lo vamos a hacer bien, pero de ahí a decir que vamos a quedar entre los dos primeros en 'Champions' y que nos vamos a clasificar... Tenemos un equipo para competir y un número de jugadores de los que echar mano para no tener agobio de cansancio o lesiones y para repartir minutos. Eso nos va a ayudar a intentar estar bien en todas las competiciones", prosiguió.

Respecto a su rival de este martes, apuntó que tiene "un equipo muy bueno". "Si han metido tantos goles y han ganado todo en la liga es una señal muy buena de cómo son como equipo y de las individualidades que tienen. Tienen una gran variedad de gente que puede hacer gol, eso les ayuda a llevar bien las dos competiciones. El PSV está bien organizado, con buenos futbolistas, y hasta ahora están haciendo una temporada muy buena, aunque el partido de 'Champions' lo perdieron con claridad", señaló.

Por último, Mendilibar no desveló por quién apostará en la portería. "Mañana lo veréis", dijo, para finalizar hablando del estado del marroquí Youssef En-Nesyri. "Creo que sí está en condiciones de jugar, veremos en el entrenamiento de hoy. Ayer no entrenó porque el reposo le iba a venir bien para poder estar bien. Hoy nos dirá si está en condiciones o no", concluyó.