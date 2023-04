Mendilibar: "Si estoy en este partido, es porque algo ha gustado a la gente que me ha contratado"

El entrenador del Sevilla FC, José Luis Mendilibar, ha dicho este miércoles que, si va a dirigir su primer partido en competición europea ante el Manchester United en los cuartos de final de la Liga Europa, es porque he hecho "algo que ha gustado" a los directivos que le han contratado para enderezar la recta final de temporada en el club andaluz.

"Si estoy en este partido, es porque tambi√©n he hecho algo que ha gustado a la gente que me ha contratado. Es verdad que, despu√©s de 15 o 16 a√Īos entrenando en Primera Divisi√≥n, es la primera vez que voy a estar en una competici√≥n europea; pero bueno, algo habr√© hecho para poder estar aqu√≠", subray√≥ Mendilibar en rueda de prensa.

"Es mi primer partido en Europa con el equipo. Lo afronto con una ilusión tremenda y con las ganas de competir contra ellos, y de sacar un buen resultado aquí. La idea siempre va a ser, con el respeto que tenemos al rival, tratar de ganar al partido", comentó el entrenador sevillista.

"Estoy convencido de que ellos tambi√©n nos respetan a nosotros porque la historia del Sevilla en esta competici√≥n es grande, m√°s grande incluso. Antes de llegar aqu√≠, el club ya ha eliminado a dos buenos equipos. Estamos a dos pasos de una posible final y lo que tenemos que tratar es de pensar en el partido de ma√Īana. Por supuesto sabemos que son 180 minutos, pero primero vamos a pensar en el partido de ma√Īana", reiter√≥.

Mendilibar también se alegró por ir recuperando efectivos. "Del partido anterior a éste han sido seis días y es verdad que de éste al siguiente son solo tres. Pero creo que estamos recuperando a la gente. La gente que estaba lesionada ya está entrenando con todo el mundo y eso nos va a ayudar a que podamos competir bien", dijo al respecto.

"Tenemos que competir con nuestras armas, no tenemos que pensar solo en ellos. Es verdad que es un nivel altísimo el que tiene el rival, jugadores muy buenos, un presupuesto muy grande... Pero el Sevilla, aun no saliendo de favorito, ha sabido jugar estos partidos. No podemos especular, tenemos que salir pensando en nosotros mismos. Tenemos que salir a tratar de ganar el partido y a estar en área contraria", explicó.

"Al grupo le veo cada vez más entregado a la causa que le pedimos. Yo no digo que sea ni mejor ni peor a lo que era antes, sino diferente. Todos los jugadores están centrados en cada entrenamiento, que es lo que les pedimos para luego poder jugar el partido que toque en ese momento. Y en ese sentido estoy contento", agregó Mendilibar.

Junto al entrenador hispalense, tambi√©n compareci√≥ ante la prensa el mediocampista Ivan Rakitic. "El equipo est√° muy bien. Hemos entrenado muy bien estos d√≠as con mucha ilusi√≥n y ganas de hacer ma√Īana un gran partido, de disfruta juntos. Se ve en los √ļltimos d√≠as la uni√≥n que hay en el grupo y queremos seguir disfrutando de ella", declar√≥ el croata.

"As√≠ que hoy toca un bien entrenamiento, prepararnos bien y hacer ma√Īana el mejor partido posible. Yo conf√≠o en que con esa uni√≥n y esa ilusi√≥n, y todo lo que se necesita para hacer un gran partido, ma√Īana podamos sacar un gran resultado y hacer felices al Sevilla", a√Īadi√≥ Rakitic.

"En la Liga s√≠ es verdad que vamos un poquito de arriba a abajo durante toda la temporada, pero tenemos que pensar solamente en el momento de ahora mismo. Venimos de dos partidos muy buenos, muy fuertes y donde competimos muy, muy bien. As√≠ que seguir en esa l√≠nea ma√Īana", asever√≥.

Rakitic admitió que la llegada de Mendilibar al banquillo del Sevilla ha cambiado "la manera de competir" y de "estar preparados". "No era fácil para el míster llegar con medio equipo fuera, con las selecciones. Pero conociendo ya todos al míster, está muy claro y su cuerpo técnico tiene las ideas muy claras", indicó.

"Tenemos que seguir en esa l√≠nea. √Čl tiene en su objetivo, como todos los juradores d elaplantilla, competir bien y ver que hay un equipo sobre el campo y que ese equipo sabe lo que tiene que hacer", concluy√≥ Rakitic.

Europa Press