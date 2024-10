Mendy aceptó dinero de compañeros del Manchester City para gastos judiciales

El exfutbolista del Manchester City Benjamin Mendy aceptó dinero de sus compañeros 'citizens' para pagar gastos legales y de mantenimiento para su hija luego de ser acusado de agresiones sexuales, declaró el jugador el lunes ante un juzgado de lo social.

Mendy reclama 11,5 millones de libras (15 millones de dólares) en salarios impagados al Manchester City, que dejó de pagar al jugador cuando fue acusado de violación y agresión sexual en 2021.

El exinternacional francés fue declarado no culpable de seis casos de violación y uno de agresión sexual en enero de 2023, pero el mismo tribunal no pudo alcanzar un veredicto por otro caso de violación y uno de intento de violación.

Luego de un nuevo juicio, Mendy fue declarado no culpable de ambos cargos.

Mendy, que llegó a Mánchester procedente del Mónaco por unos 52 millones de libras en 2017 (67,9 millones de dólares), fue liberado por el club en junio de 2023, al término de su contrato.

Documentos judiciales consultados por el juzgado de lo social de Mánchester indican que Mendy "rápidamente se quedó sin dinero" y tuvo que vender su mansión de Cheshire para cubrir los gastos judiciales, facturas y mantenimiento de su hija, luego de que se le retuviera el salario.

"Me costaba pagar el mantenimiento de mi hija, me sentí fatal", dijo el futbolista en su declaración como testigo.

"Raheem Sterling, Bernardo Silva y Riyad Mahrez, todos me dejaron dinero para ayudarme a intentar pagar mis gastos judiciales y mantener a mi familia", detalló.

Mendy, que actualmente juega en el equipo francés Lorient, de segunda división, asegura que un alto cargo del City le aseguró que recibiría sus salarios no pagados una vez resultara absuelto de sus cargos.

El club siguió pagando las 500.000 libras mensuales (653.050 dólares) al jugador luego de su primer arresto en noviembre de 2020, pero después de que se presentasen cargos el club argumentó no tener por qué seguir haciéndolo, ciñéndose a las condiciones de su contrato y a la suspensión por parte de la Football Association, que dejaba a Mendy sin posibilidad de ejercer su trabajo como jugador.

"El Manchester City no se ha disculpado en ningún momento conmigo ni ha reconocido su responsabilidad en unas acciones que estuvieron cerca de costarme todo", añadió Mendy.

"Creo que es justo y razonable para mí que se me pague el salario que debería haber ganado de no haber sido falsamente arrestado por crímenes que no cometí", protesta.

kca/phz/dam/iga

AFP