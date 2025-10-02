Menor denunciado penalmente por daños en la manifestación en Barcelona a favor de Palestina
BARCELONA, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -
Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un menor por presunto delito de daños este jueves durante la manifestación a favor de Palestina que ha concentrado a unos 6500 estudiantes en el centro de Barcelona, según cifras de la Guàrdia Urbana.
Fuentes de la policía catalana han informado a Europa Press que no se le ha detenido y se le ha entregado a sus padres, después de que diversos manifestantes hayan pedido "liberar" al menor después de que se lo llevaran por pegar pegatinas a favor de Palestina en un establecimiento.
Los agentes también han identificado a cuatro jóvenes en la plaza de Sant Jaume, donde ha desembocado la manifestación.
