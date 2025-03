Menos estadounidenses solicitan ayuda por desempleo en medio de un sólido mercado laboral

Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos cayeron la semana pasada, mientras que el mercado laboral se mantiene sólido antes de la esperada purga de empleados del gobierno federal.

El número de estadounidenses que solicitaron ayuda del seguro por desempleo disminuyó en 21.000, llegando a 221.000 en la semana que finalizó el 1 de marzo, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Esta cifra es significativamente menor que las 236.000 nuevas solicitudes que los analistas esperaban.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se consideran un indicador del número de despidos, los cuales se han mantenido durante años mayormente en un intervalo entre 200.000 y 250.000.

El promedio de cuatro semanas, que suaviza parte de la volatilidad semanal, aumentó en 250, alcanzando 224.250.

Algunos analistas esperan que los despidos ordenados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) aparezcan en el informe en las próximas semanas o meses.

A principios de esta semana, dos personas familiarizadas con la situación dijeron a The Associated Press que el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) elabora planes para reducir hasta la mitad su fuerza laboral de 90.000 personas mediante una combinación de despidos, reducción de personal y separaciones voluntarias incentivadas. Dichas personas hablaron el martes bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a divulgar los planes.

Los despidos son parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal a través del DOGE, dirigido por el multimillonario Elon Musk. En febrero, unos 7.000 empleados del IRS en período de prueba con un año o menos de servicio fueron despedidos de la organización.

La semana pasada, altos funcionarios estadounidenses pusieron en marcha la reducción del gobierno a través de un memorando que amplía drásticamente los esfuerzos del presidente Donald Trump para reducir la fuerza laboral. Miles de empleados en período de prueba ya han sido despedidos, y ahora la administración republicana dirige su atención a los funcionarios de carrera con protección del servicio civil.

Se ha ordenado a las agencias gubernamentales que presenten antes del 13 de marzo sus planes para lo que se conoce como una reducción de personal, en la que no solo habría despidos, sino que se eliminarían puestos por completo. A pesar de mostrar algunos signos de debilitamiento el año pasado, el mercado laboral sigue siendo saludable, con abundantes empleos y relativamente pocos despidos.

El Departamento de Trabajo informó que los empleadores estadounidenses añadieron 143.000 empleos en enero, significativamente menos que los 256.000 agregados en diciembre. Sin embargo, la tasa de desempleo bajó a 4% exacto, lo que indica que el mercado laboral sigue siendo muy saludable.

En general, aunque los despidos siguen siendo bajos en comparación con los estándares históricos, algunas empresas de alto perfil ya han anunciado recortes de empleos este año. Workday, Dow, CNN, Starbucks, Southwest Airlines y Meta, la empresa matriz de Facebook, redujeron sus plantillas en 2025.

El número total de estadounidenses que recibieron ayuda del seguro por desempleo para la semana del 22 de febrero aumentó en 42.000, alcanzando los 1,9 millones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.