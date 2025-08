Menos minutos, pero la misma magia: Marta aún es "La Reina"

La eterna Marta, a sus 39 años, llevó a Brasil a levantar un noveno trofeo en la Copa América femenina, con menos minutos en cancha, porque el paso del tiempo es inmisericorde, pero con un papel protagónico.

Mientras celebra de nuevo de la mano de "La Reina" Marta Viera da Silva, elegida como la mejor futbolista de la Copa América 2025, el país del "Rey" Pelé le da vueltas a una pregunta: ¿el torneo será una despedida por todo lo alto en la Seleção o todavía le quedará un poco más de energía para jugar en casa, frente a la torcida, el Mundial de 2027?

Pese a alternar titularidad y suplencia, la mítica 10 marcó diferencias, demostrando que aún conserva su magia.

El sábado, en la final entre Brasil y Colombia, Marta entró al campo en el minuto 82 y anotó dos goles, el primero para forzar la prórroga in extremis y el segundo para ayudar a que todo llegase a la tanda de penaltis, con un empate 4-4.

En la ronda de disparos desde los doce pasos, aunque erró su tiro, la selección verdeamarela se impuso 5-4.

"Ella está iluminada, ella es 'La Reina'", festejó el entrenador de las campeonas, Arthur Elias.

A esta leyenda solo se le ha resistido el sueño de ganar la Copa del Mundo, y el hecho de que Brasil sea sede de la próxima edición del evento representa una oportunidad de oro para cumplirlo.

El único país pentacampeón mundial masculino buscará uno de los títulos que faltan en sus vitrinas y unirse así en la lista de selecciones femeninas campeonas mundiales a Estados Unidos (4), Alemania (2), Noruega (1), Japón (1) y España (1).

- 49 minutos por partido -

Marta, quien había asomado su retiro de la Seleção de Brasil después de los Juegos Olímpicos de París 2024, reapareció en la preparación rumbo a la Copa América.

Su aval no fue solo su pasado, sino su presente, campeona con el Orlando Pride en la NWSL estadounidense.

Sin embargo, su rol cambió.

Vio menos minutos, fue dosificada, y aún así fue figura en camino a su cuarto campeonato de la Copa América (2003, 2010, 2018 y 2024).

Marta jugó seis partidos en el torneo disputado en Ecuador, la mitad de los cuales empezó en el banquillo, con promedio de 49 minutos por presentación, suficiente para firmar tres goles y tres asistencias.

Ya había sido fundamental en la semifinal ganada 5-1 por Brasil ante Uruguay, en la que jugando como titular dio el pase a la letal goleadora Amanda Gutierres -15 años menor que ella- para la apertura del marcador y después marcó el 3-0 parcial al convertir un penal.

Y más allá de lo que hace con el balón, aporta liderazgo en el vestuario.

"Ya le he dicho que se retire cuando tenga unos 45 años, por ahí. Mientras esté bien, la estaré animando a continuar con nosotras", bromeó su compañera Tarciane unos días atrás.

Es un ejemplo para promesas como Kaylane, que a sus 16 años puede decir que compartió en la fase de preparación tiempo con la mujer que tenía la admiración de Pelé.

"Marta, tú representas el coraje de todas las mujeres que luchan y consiguen todo lo que merecen. Tengo un profundo cariño y admiración por ti", publicó en vida Pelé en un mensaje en Instagram.

El fútbol estuvo vetado por decreto para las mujeres en Brasil desde 1941 hasta 1979.

"Nuestro mayor objetivo, sin duda, es ver cómo el fútbol brasileño y sudamericano brilla cada vez más", subrayó Marta en declaraciones a la cadena DirecTV en medio de los festejos.

- Cerca... y lejos -

¿El Mundial 2027 es posible?

"Esa pregunta es muy difícil (...), no estoy pensando en jugar el Mundial. Está cerca, pero también lejos (...). Estoy viviendo el momento", dijo la propia Marta a la web de la Conmebol en vísperas de la Copa América.

"No me pidan estar bien mañana, pasado mañana o en 2027, porque no sé lo que puede pasar. Hoy estoy aquí, pero mañana puedo despertar y decir: ya está. Quiero dedicarme a mí, a tener un hijo, una familia", comentó.

Si la jugadora nacida en Dos Riachos, Alagoas (nordeste de Brasil), llegase a jugar la Copa del Mundo, sería su séptima participación después de haber competido en las ediciones de 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, con un récord de 17 goles anotados.