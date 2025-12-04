Mensaje migratorio de Trump en conflicto con su bienvenida a aficionados al Mundial

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump seguramente acaparará la atención durante el sorteo de la Copa del Mundo que se celebrará el viernes en Washington. Dará la bienvenida a equipos y aficionados de todo el mundo en un momento en que su administración está ampliando las restricciones de viaje a Estados Unidos para personas de 19 países y ha endurecido su retórica contra los inmigrantes.

La administración espera que los planes para agilizar el procesamiento de visas para visitantes y la emoción por los enfrentamientos del torneo del próximo verano, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, superarán las preocupaciones de que el mensaje de inmigración de Trump socava el tema de unidad global que la Copa del Mundo está destinada a representar.

En la última semana, Trump ha dicho que quiere detener permanentemente la inmigración de países pobres y ha señalado a Afganistán y Somalia con particular desprecio.

El presidente Trump estará presente este jueves para la firma de un acuerdo de paz entre Ruanda y Congo, un evento que incluirá a líderes de varios países. Además, se espera que sea honrado por la FIFA por sus esfuerzos de pacificación durante el sorteo de la Copa del Mundo.

Los críticos dicen que los mensajes contradictorios tienen importancia.

“El Mundial se supone que es un momento en el que el mundo se une, deja de lado las diferencias para celebrar el deporte, y mientras simboliza la unión del mundo, tienes a un presidente de Estados Unidos que está tratando de mantener al mundo fuera, de mantener a la gente fuera”, dijo el senador demócrata de Maryland Chris Van Hollen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

“Ahí mismo, en el nivel más fundamental, tienes a un presidente que representa todo lo que la Copa del Mundo no representa", expresó Van Hollen.

Pero Andrew Giuliani, el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, dijo a periodistas extranjeros el miércoles que “hay una narrativa ficticia de que el presidente no da la bienvenida a los extranjeros para que vengan a Estados Unidos” y desestimó las preocupaciones sobre la retórica de Trump.

“Es un neoyorquino como yo; a veces decimos cosas que son un poco diferentes a lo que dicen los políticos pulidos”, comentó Giuliani.

Niegan entrada a funcionarios iraníes

La administración de Trump está alistando una expansión del veto de viaje que promulgó en junio. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el lunes que planea recomendar un “veto total de viaje a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los beneficios”.

Las restricciones afectan a dos países que se han clasificado para el torneo de fútbol: Irán y Haití. La prohibición impide la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, y hay restricciones más estrictas para visitantes de otros siete.

El veto incluye excepciones para atletas de la Copa del Mundo, entrenadores, “personas que desempeñan un papel de apoyo necesario” y sus familiares inmediatos. Pero no podrán entrar los aficionados de esos países y que son una fuente importante de ingresos turísticos para cualquier evento de la Copa del Mundo.

Irán ha dicho que boicoteará el sorteo en el Kennedy Center después de que se negaran visas a miembros clave de su delegación.

El portavoz de la federación de fútbol de Irán dijo que sus funcionarios enfrentaron obstáculos de Visa que iban más allá de consideraciones deportivas. La Casa Blanca remitió los comentarios sobre el asunto al Departamento de Estado, que dijo que la administración está comprometida a apoyar la Copa del Mundo mientras se mantiene la ley de Estados Unidos y se garantiza la seguridad nacional y la seguridad pública.

“Parte de la delegación fue aprobada y parte de la delegación no fue aprobada”, manifestó Giuliani. “Es una decisión de seguridad nacional".

Las denegaciones de visa se produjeron a pesar de las garantías a principios de este año por parte de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA que tiene estrechos lazos con Trump y es un visitante frecuente de la Casa Blanca.

En octubre le dijo a los periodistas en una asamblea de Clubes de Fútbol Europeos en Roma que "obviamente no habrá problemas con respecto a las Visas para los equipos participantes y las delegaciones, etc. Y estamos trabajando en algo para los aficionados, con suerte, pronto habrá buenas noticias”.

Un acto de equilibrio de la Copa del Mundo

La Casa Blanca ha enfatizado que está destinando recursos para agilizar el procesamiento de visas para los aficionados que asistirán al torneo de 48 naciones.

El representante Darin LaHood, quien ha participado en múltiples reuniones del grupo de trabajo de la FIFA en la Casa Blanca este año y es un entusiasta aficionado al fútbol, señaló que se han acortado los tiempos de procesamiento de Visa y dijo que eso es prueba de que la administración “quiere que esto funcione y quiere que la gente venga aquí”.

“Creo que el deporte y la Copa del Mundo trascienden la política", dijo LaHood, R-Ill.

“Debe haber un mensaje de bienvenida para que la gente se sienta cómoda viniendo a Estados Unidos”, comentó LaHood. “Creo que comenzarán a ver eso después del sorteo y cuando las cosas estén establecidas”.

El Departamento de Estado ha desplegado más de 400 oficiales consulares adicionales para manejar la demanda global de visas, y el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que en aproximadamente el 80% del mundo, los viajeros a Estados Unidos pueden obtener una cita para visa dentro de 60 días. Un nuevo sistema, “FIFA Pass”, permite a aquellos que han comprado boletos para la Copa del Mundo a través de la FIFA obtener citas de visa aceleradas.

Sin embargo, ha habido recordatorios muy viscerales de cómo la represión de la inmigración por parte de la administración podría interferir con los eventos de la Copa del Mundo.

Durante el torneo de la Copa Mundial de Clubes este verano, Alex Lasry, el CEO del comité anfitrión de la Copa del Mundo de Nueva York/Nueva Jersey, notó publicaciones oficiales del gobierno en redes sociales advirtiendo que agentes federales de inmigración estarían “equipados y listos” en los partidos.

Preguntado el miércoles sobre la posibilidad de redadas de inmigración en los partidos de la Copa del Mundo, Giuliani dijo a los periodistas que Trump “no descarta nada que ayude a hacer más seguros a los ciudadanos estadounidenses”.

El escritor deportivo de AP Graham Dunbar en Ginebra, y el escritor diplomático de AP Matthew Lee contribuyeron a este informe.

