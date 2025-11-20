Mensik adelanta a República Checa contra España en la Copa Davis

El tenista checo Jakub Mensik, número 19 del mundo, adelantó el jueves a República Checa en el enfrentamiento contra España de Copa Davis, al imponerse en Bolonia durante el primer partido individual de cuartos de final.

Mensik venció 7-5, 6-4 a Pablo Carreño (N.89), segundo jugador español mejor clasificado del equipo, que no cuenta con el lesionado Carlos Alcaraz (N.1) ni con Alejandro Davidovich (N.14), no convocado por el capitán David Ferrer.

Pese a que el partido fue igualado, Mensik, ganador del pasado Masters 1000 de Miami, se impuso gracias a su servicio, tras anotar 20 aces.

Si Jiri Lehecka (N.17) vence en el segundo partido individual a Jaume Munar (N.36), República Checa avanzará a semifinales de la Copa Davis, por primera vez desde 2014.

El vencedor de estos cuartos entre España, seis veces ganadora de la Copa Davis, y República Checa, que la ha conquistado en tres ocasiones, se enfrentará en semifinales contra Alemania o Argentina.

Este cruce, el último en juego, se disputará el jueves a partir de las 16:00 GMT.

En la otra semifinal, Bélgica se enfrentará el viernes a la doble vigente campeona Italia.

