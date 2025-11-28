Mentalmente, no hay nadie más fuerte que yo", dice Isack Hadjar a la AFP

Candidato a ocupar uno de los volantes más codiciados de la Fórmula 1 en 2026, en Red Bull junto al cuatro veces campeón Max Verstappen, el francés Isack Hadjar aseguró a la AFP que "mentalmente, no hay nadie más fuerte" que él.

"Mi carrera se basa en la frustración, en la rabia de no tener los mismos medios que otros pilotos, y de siempre haber tenido que compensar", explicó antes del GP de Catar el piloto de 21 años, quien llegó a la F1 esta temporada con Racing Bulls, el equipo hermano de Red Bull.

Pregunta: Desde hace algunos meses, los rumores en el paddock lo colocan en Red Bull el próximo año. Si esto se concretara, ¿cree que podría vencer a Verstappen?

Respuesta: "No".

P: ¿Qué le falta para lograrlo?

R: "Todo. Él es mejor en todos los aspectos. Conduce mejor, comete menos errores, también tiene más experiencia. Está en su casa, en su equipo (Verstappen corre para Red Bull desde 2016), así que no, por ahora, no es posible".

P: El influyente asesor de Red Bull Helmut Marko afirma que usted demuestra una gran fortaleza mental.

R: "Estoy de acuerdo".

P: Ideal entonces frente a un piloto como Verstappen. ¿De dónde proviene esa fortaleza?

R: "Mi carrera se basa en la frustración, en la rabia de no tener los mismos medios que otros pilotos, y de siempre haber tenido que compensar. Mentalmente, no hay nadie más fuerte que yo en la parrilla. Es un hecho, soy consciente de ello. Los otros pilotos lo han tenido más fácil que yo".

P: ¿Cómo contempla una eventual convivencia con Verstappen?

R: "Frente a mis compañeros de equipo, siempre he sido más fuerte. Allí (si se concreta), será la primera vez que estaré junto al mejor del mundo. Es una oportunidad increíble para aprender".

P: En junio pasado, dijo que no se sentía "listo" para unirse a Red Bull. ¿Qué opina ahora?

R: "Estoy listo para pilotar para cualquier equipo, pero es más bien (el hecho de estar asociado) al mejor piloto del mundo. De todas formas, nunca se estará lo suficientemente preparado frente a Max. Así que mejor hacerlo ahora".

P: Si esto se confirma, ¿cómo cree que podrá manejar la situación frente a un piloto de su envergadura, y más aún en un asiento que se considera maldito, en el que han estado seis pilotos desde 2016?

R: "El hecho de aceptarlo y no llegar en modo 'esto solo les pasó a los otros pilotos, yo me siento invencible, voy a ir y todo saldrá bien'. El hecho de saber que será difícil ya es un buen comienzo".

P: ¿Ese asiento no le da miedo?

R: "Son pilotos de calidad los que se han encontrado al lado de Max y que han sido superados. Eso genera dudas, sobre todo cuando se ve la diferencia de rendimiento entre los dos coches (el de Verstappen frente al de su compañero), que es enorme. Es difícil de entender. Pero a partir de 2026, partimos de una hoja en blanco (la F1 inaugurará el próximo año un nuevo reglamento técnico que modificará profundamente los coches). El momento sería entonces ideal porque aún no habrá habido el efecto Verstappen en el coche".

hdy/nip/pm/eg