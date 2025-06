Mercado argentino afirma precios de activos tras medidas para reforzar reservas internacionales

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 10 jun (Reuters) - El mercado de Argentina mostraba alzas en los activos domésticos el martes luego de que el Gobierno anunciara una serie de medidas financieras y monetarias para controlar el circulante y alentar la llegada de dólares, mediante un mayor endeudamiento y cambios en encajes bancarios para eliminar pronto la tasa de interés referencial.

Este nuevo lineamiento del programa financiero permitirá captar divisas a cambio de bonos en pesos, más un préstamo de bancos esta semana (repo) por US$2000 millones para reforzar las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), entre otros aspectos.

Para ello, se mantendrá la emisión de deuda en pesos pero captada en dólares, como ocurrió con el reciente "Bonte 2030" por US$1000 millones.

"Las medidas buscan reforzar las reservas internacionales, ya que el banco central mantiene su compromiso de abstenerse de comprar dólares a menos que el tipo de cambio oficial alcance el límite inferior de la banda cambiaria", reportó BancTrust & Co.

"Al mismo tiempo, estas medidas de acumulación de reservas han ido acompañadas de ajustes específicos al marco de política monetaria, destinados a reforzar los esfuerzos de desinflación", agregó.

El Gobierno se ilusiona con una caída en el llamado "riesgo país", que en los últimos días rozó los 700 puntos básicos, aunque busca una caída hasta 550 puntos para pensar en volver al mercado internacional de crédito para inversores privados.

Con un aligeramiento de compras superada la media rueda (1640 GMT), el índice S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 3,8% por el reacomodamiento natural a las medidas financieras, destacándose el rubro bancario, y los bonos soberanos cotizados en el ámbito extrabursátil avanzaban un 0,8% promedio.

Santiago Bausili, titular del BCRA, recalcó el martes en un "streaming" que las medidas adoptadas ayudarán a eliminar la actual tasa de interés de referencia y redoblarán el control de circulante con la premisa de quitar pesos del mercado para bajar más los niveles inflacionarios.

El Tesoro dejará de emitir letras 'Lefi' desde el 10 de julio y en su lugar se ofrecerán 'Lecaps' a uno, dos y tres meses en todas las licitaciones.

"De esta manera la tasa de interés dejará de ser fijada por la autoridad monetaria y pasaremos a un régimen donde la tasa se define endógenamente por el mercado, allí el Gobierno intervendrá con operaciones en el mercado de bonos aumentando o retirando liquidez", explicó Bull Market Brokers.

LIQUIDEZ

Los inversores locales podrán participar con dólares propios en las nuevas suscripciones y los no residentes quedarán exceptuados del plazo mínimo de permanencia si suscriben papeles con vencimientos mayores a seis meses.

Las medidas anunciadas el lunes al cierre de los mercados van en línea con la política de ayudar a una desaceleración inflacionaria más rápida, encuadradas en los compromisos asumidos por el país austral con el reciente nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para la primera revisión, el BCRA deberá sumar unos US$4400 millones a sus reservas, en el marco de un brusco saneamiento de su situación contable encarado por el Gobierno del presidente libertario Javier Milei.

"El tema de la acumulación de reservas no tiene el nivel de importancia que tenía hace algunos meses, dado que hoy estamos con tipo de cambio flotante y un banco central capitalizado (...) Lo que es seguro es que la inflación va a colapsar y a converger a niveles internacionales", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en el "streaming" junto a Bausili.

"Hablamos constantemente con el Fondo (FMI) y ellos están contentísimos con cómo funciona el programa.

Es una meta (la de reservas) que nos proponemos cumplir, pero no depende de que el tipo de cambio vaya al piso de la banda, se pueden acumular reservas de diferentes formas. No vamos a hacer eso (comprar divisas dentro de la banda) porque eso le quita credibilidad al programa", enfatizó. En un contexto de atención inversora, el peso interbancario cedía ligeramente un 0,21% a 1188,5 por dólar, casi en el medio de una banda de flotación divergente fijada a mitad de abril entre 1000 y 1400 unidades con el abandono de las restricciones cambiarias (cepo). Los ruidos políticos vinculados a la Justicia también centran la atención en Argentina. La Corte Suprema de Justicia tiene previsto decidir en un caso que involucra a la expresidenta Cristina Fernández -opositora a Milei- por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, un fallo que podría condenarla a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En lo empresarial, el Banco Patagonia -cuyo accionista mayoritario es el Grupo Banco do Brasil- dijo que adquirió el 51% de la firma Decreditos mediante su compañía financiera GPAT y una inversión algo superior a los US$10 millones. (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Eliana Raszewski y Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)