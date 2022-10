Mercado argentino opera dispar en última ronda de octubre, importadores manejan dólares propios

BUENOS AIRES, 31 oct (Reuters) - La plaza financiera de Argentina se movía con altibajos el lunes por el cierre de carteras de octubre bajo la presión de las dudas económicas que imperan a corto plazo por una alta inflación, déficit fiscal y escasas reservas del banco central (BCRA).

La entidad monetaria aclaró que el nuevo régimen de importaciones (SIRA) permite pagar compromisos con dólares propios, mientras que los operadores miraban la marcha del mercado brasileña tras el triunfo electoral de Lula da Silva.

"Nos movemos en un cierre mensual algo complejo tras los duros golpes recibidos en acciones y bonos, con una devaluación del peso que tiende a acelerarse ligeramente. A esto, tenemos los recortes a importadores, en línea a la cobertura que se hace sobre las reservas (del BCRA)", explicó un analista privado.

Al respecto, una fuente oficial aclaró que "tienen que ser dólares que ya están en poder del importador, en el banco o en el colchón. Las empresas no pueden hacer 'Formación de Activos Externos', por eso no puede comprar dólares 'MEP' para después ir a importar. Está pensado para operaciones puntuales, no sirve ni para importar insumos ni para bienes de consumo".

Lula da Silva derrotó por escaso margen al presidente Jair Bolsonaro en la segunda vuelta electoral de Brasil, pero el líder en funciones todavía no reconocía su derrota el lunes por la mañana, lo que hace temer que pueda impugnar el resultado.

* Los bonos extrabursátiles domésticos perdían en promedio un 0,8% por toma de utilidades, luego de avanzar un fuerte 4,7% durante la semana previa por cuestiones políticas e intervención del BCRA.

* En este contexto complejo también en lo internacional, a la espera de un nuevo incremento de tasas por parte de la Reserva Federal, el riesgo país argentino medido por el banco JP.Morgan subía 43 unidades, a 2.596 puntos básicos, a las 1540 GMT.

* Por su parte, el referencial S&P Merval de la bolsa porteña ganaba un 0,75%, a 148.961,5 puntos, como cobertura inflacionaria, para acumular en octubre un avance en torno al 7% gracias al interés en papeles energéticos y financieros.

"El contexto de fondo sigue siendo desfavorable", subrayó Delphos Investment. "El Gobierno sigue enfrentando dificultades en la administración de reservas, que colisiona con el nivel de actividad en forma creciente. Sin embargo, el incremento de la deuda comercial por importaciones ha moderado en el corto plazo el efecto negativo de las mayores restricciones cambiarias".

* El peso mayorista caía un 0,56%, a 156,89/156,90 por dólar, mediante una activa participación intervencionista del BCRA, que evita una devaluación brusca cada día frente a la presión del mercado, con una inflación proyectada por arriba del 100% para 2022.

* El Gobierno cobra desde este mes una percepción adicional del 25% al consumo en moneda extranjera con tarjetas de crédito, que se suma a una tasa del 45% y a un impuesto del 30% en busca de proteger las escasas reservas del BCRA.

* En los segmentos cambiarios alternativos, el peso se movía de manera selectiva a 309,5 unidades en el bursátil "contado con liquidación" (CCL), a 294,5 en el denominado "dólar MEP" y hasta las 291 unidades en el reducido pero referencial paralelo o 'blue'.

* Argentina y el Club de París dijeron el viernes que lograron un acuerdo por la deuda cercana a los 2.000 millones de dólares, en un intento por aliviar la crisis financiera que sacude al país sudamericano mediante una extensión de los plazos de pago y una reducción de las tasas.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)

Reuters