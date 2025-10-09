Mercado cambiario de Argentina desafía liquidez del Tesoro con presión sobre el peso

BUENOS AIRES, 9 oct (Reuters) - El peso argentino mayorista se devaluaba fuerte el jueves frente al dólar tras un ajuste del Tesoro como generador de liquidez en última instancia, en medio de una sostenida cobertura en dólares a casi dos semanas de cruciales elecciones de medio término.

La moneda del país cedía un 2,69% a 1469,5 unidades a las 1345 GMT, con ventas de divisas en bloque por parte del Tesoro en la zona original de 1470 unidades, desde las 1430 de la víspera.

Además, la presión cambiaria se acelera previo al feriado nacional del viernes.

Operadores del mercado dijeron que se especula con la falta de dólares genuinos en poder del Tesoro mientras se negocia un socorro financiero en Estados Unidos, frente a la venta por unos 2000 millones de dólares en las últimas rondas para evitar que el Banco Central (BCRA) pierda reservas.

La autoridad monetaria debería vender dólares si el mercado alcanzara las 1485,14 unidades, límite superior de la banda de flotación que impera en el peso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en Estados Unidos dialogando con el Tesoro de aquel país y con el FMI para analizar diferentes alternativas que aseguren el cumplimiento de deuda en los próximos meses.

Con la debilidad cambiaria, la bolsa de Buenos Aires se convertía en una cobertura general y así el índice accionario S&P Merval trepaba un 3,7% liderado por empresas de tinte exportador.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)