Mercado del cobre registra déficit de 51.000 toneladas en septiembre: Grupo Internacional Estudios Cobre

21 nov (Reuters) -

El mercado mundial de cobre refinado registró un déficit de 51.000 toneladas métricas en septiembre, frente al superávit de 41.000 toneladas registrado el mes anterior, informó el Grupo Internacional de Estudios del Cobre en su nuevo boletín mensual.

En los nueve primeros meses del año, el mercado registró un superávit de 94.000 toneladas, frente al resultado positivo de 310.000 toneladas del mismo periodo del año anterior, según el ICSG.

La producción mundial de cobre refinado en septiembre fue de 2,37 millones de toneladas, mientras que el consumo fue de 2,42 millones de toneladas.

Si se tiene en cuenta la variación de las existencias en los almacenes chinos, en septiembre se registró un déficit de 50.000 toneladas, frente al superávit de 47.000 toneladas de agosto, según el ICSG. (Redacción Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)

