Mercado del cobre registra superávit de 36.000 toneladas métricas en junio: ICSG

21 ago (Reuters) - El mercado mundial de cobre refinado registró un superávit de 36.000 toneladas métricas en junio, frente al superávit de 79.000 toneladas métricas del mes previo, informó el Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG).

En los seis primeros meses del año, el mercado registró un superávit de 251.000 toneladas métricas, frente al superávit de 395.000 toneladas métricas del mismo periodo del año anterior, según el ICSG.

La producción mundial de cobre refinado en junio fue de 2,43 millones de toneladas métricas, mientras que el consumo fue de 2,40 millones de toneladas métricas.

Si se tienen en cuenta los cambios en las existencias de los almacenes aduaneros chinos, el superávit de junio fue de 42.000 toneladas métricas, frente a las 58.000 toneladas métricas de mayo, según el ICSG.

(Editado en español por Javier Leira)