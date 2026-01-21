Mercado del cobre registra superávit de 94.000 toneladas en noviembre de 2025: ICSG

El mercado mundial de cobre refinado registró un superávit de 94.000 toneladas métricas en noviembre frente al superávit de 48.000 toneladas métricas de octubre, según informó el Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG por su sigla en inglés) en su último boletín mensual.

En los 11 primeros meses del año, el mercado registró un superávit de 206.000 toneladas métricas frente al superávit de 105.000 toneladas métricas del mismo periodo del año anterior, según el ICSG.

La producción mundial de cobre refinado en noviembre fue de 2,37 millones de toneladas métricas, mientras que el consumo fue de 2,28 millones de toneladas métricas.

(Reporte de la mesa de materias primas en Bengaluru)