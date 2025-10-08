Mercado del cobre será excedentario este año y deficitario en 2026: ICSG

8 oct (Reuters) - El Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG) proyectó el miércoles un superávit de aproximadamente 178.000 toneladas en el mercado mundial de cobre refinado para este año, seguido de un déficit de 150.000 toneladas en 2026.

Según los datos del ICSG, se espera que la producción mundial de cobre crezca un 1,4% en este año, con una previsión de crecimiento acelerado del 2,3% para 2026.

Mientras tanto, se prevé que el uso de cobre refinado aumente alrededor de 3% en 2025 y 2,1% el próximo.

Los datos muestran que se prevé que la producción de cobre refinado aumente 3,4% en 2025, pero que se ralentice hasta un crecimiento de 0,9% en 2026, según el grupo. (Reporte de Anmol Choubey y Anushree Mukherjee en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)