Mercado espera un repunte del IPC en EEUU por el impacto de los aranceles

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 11 sep (Reuters) - La inflación al consumo en EEUU probablemente repuntó en agosto debido al aumento del coste de la gasolina y a los aranceles sobre las importaciones, que elevaron los precios de algunos bienes, pero el ritmo de aumento podría no ser lo suficientemente fuerte como para desbaratar el esperado recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal la próxima semana.

El informe del índice de precios al consumo (IPC) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo del jueves aún podría avivar las preocupaciones de estanflación tras las recientes noticias pesimistas sobre el mercado laboral.

La repercusión de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump ha sido hasta ahora gradual, pero los economistas esperan que esto cambie pronto. Según los analistas, las empresas habían agotado su inventario previo a los aranceles. Las encuestas empresariales llevan algún tiempo señalando inminentes subidas de precios.

Aunque un informe de la BLS del miércoles mostró que los precios de producción se enfriaron inesperadamente en agosto en un contexto de compresión de los márgenes de los servicios comerciales y un leve aumento del coste de los bienes, los economistas no esperan que esto ocurra en los datos del IPC.

"La evidencia es abrumadora de que se avecina más inflación relacionada con los aranceles, aunque todavía pueden pasar varios meses antes de que se transmita plenamente", dijo Stephen Stanley, economista jefe de Santander U.S. Capital Markets.

El IPC aumentó probablemente un 0,3% el mes pasado tras subir un 0,2% en julio, según muestra una encuesta de Reuters entre economistas. Los precios al consumo se vieron probablemente impulsados por la subida de los precios en las gasolineras y supermercados.

La escasez de mano de obra en las granjas en un momento en que el Gobierno de Trump acorrala a los migrantes indocumentados para su deportación también se sumó al aumento de los precios de los alimentos, dijeron los economistas.

En los 12 meses hasta julio, se prevé que el IPC haya avanzado un 2,9%. Sería la mayor subida interanual en siete meses, tras un aumento del 2,7% en julio.

(Reportaje de Lucia Mutikani; Edición de Andrea Ricci; editado en español por Tomás Cobos)