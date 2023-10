BUENOS AIRES, 11 oct (Reuters) - La plaza financiera de Argentina mostró selectividad el miércoles en una tendencia dolarizadora de carteras previo a las elecciones presidenciales, con nuevas trabas a grandes operadores en los mercados alternativos de cambio y controles oficiales que limitaron la negociación marginal del peso.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) renovó límites y restricciones para operar los dólares implícitos por lo que los inversores extranjeros podrán negociar hasta 100.000 dólares diarios, mientras que los locales no tienen cupo, pero deberán informar con cinco días hábiles si quieren operar más de 200.000 dólares.

En las últimas semanas se aligeraron las dolarizaciones de carteras ante un incierto panorama político y económico tras el recambio presidencial que se realizará el 10 de diciembre.

En 11 días los argentinos irán a las urnas para elegir nuevo mandatario, donde tienen mayores chances el libertario Javier Milei, que propone dolarizar la economía y eliminar el banco central (BCRA), el actual ministro de Economía Sergio Massa, defensor del peso, y Patricia Bullrich de la centroderecha, que alienta la bimonetización.

"El gran desafío que tenemos el año que viene es que, sea quien sea el presidente, pueda generar capital político suficiente como para encaminar un proceso de estabilización", dijo a Reuters el exviceministro de Economía Fernando Morra.

"Eso va a ser difícil por el tipo de elección que estamos viendo. No me animaría a decirte que esto no puede estar peor porque la política no nos está dando herramientas para pensar en una estabilización", estimó.

La disparidad en los precios del peso contra el dólar, dada la multiplicidad de mercados, llevó nuevamente a fuerzas de seguridad a realizar controles de persuasión en el centro financiero de Buenos Aires.

* El peso en las franjas alternativas electrónicas cedió a 860,6 unidades en el bursátil "contado con liquidación" (CCL) y a 855,1 en el denominado "dólar MEP", ambos mercados usados para invertir en activos nominados en moneda local y luego dolarizar, generalmente en el exterior.

* Por su parte, los negocios en el reducido mercado marginal o 'blue' se mantuvieron estables a 1.010 por cada dólar, luego de marcar en la víspera un nivel piso histórico de 1.050 unidades para la venta, dijeron operadores.

* El presidente Alberto Fernández denunció por "intimidación pública" al candidato Milei, informó la agencia oficial Télam, quien recientemente recomendó no renovar los depósitos bancarios en pesos ya que la moneda local no sirve ni de "excremento".

* "Muchos agentes (de cambio) no vinieron a trabajar, uno deduce por el temor que mete el Gobierno, y esto achica más a un mercado de por sí reducido", explicó un agente de cambio bajo condición de anonimato.

* En la ronda interbancaria, el peso continuó sin variantes a 350,10 por dólar mediante control de liquidez desde el BCRA, entidad que en la víspera debió desprenderse de unos 220 millones de dólares para abastecer la demanda del mercado. Esta sangría continuó en la fecha, dijeron fuentes financieras.

* Los bonos soberanos extrabursátiles avanzaron en promedio un 1,7% ante compras especulativas dado sus jugosos retornos, pero con un alto riesgo. El riesgo país cayó fuertes 95 puntos básicos, a 2.527 unidades hacia las 2000 GMT.

* "La deuda soberana en dólares recupera parte del terreno delegado en las últimas semanas. Sin embargo, este incremento parece insignificante si vemos la merma que exhibió la deuda en dólares desde inicios de septiembre", dijo Portfolio Personal Inversiones.

* El índice accionario S&P Merval porteño ganó un 2,68%, a 716.543,71 unidades como cierre provisorio, tras alcanzar un máximo histórico intradiario de 718.981,34 unidades en pesos con la intermediación de fondos de inversión que generaron altibajos durante la rueda.

* Este jueves se producirán tres hechos de relevancia para la actividad financiera: el Tesoro sale a buscar fondos al mercado local mediante una licitación de letras, se reportará la inflación de septiembre y el BCRA analizará una eventual alza de tasa referencial.

* El próximo Gobierno de Argentina deberá ajustar el gasto público y dejar de emitir pesos para atacar definitivamente una inflación que parece desbocada, con el fin de encarrilar una economía estancada, señalaron a Reuters ejecutivos y empresarios del país. (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)