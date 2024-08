mercado financiero argentino inicia agosto con selectividad

(.)

BUENOS AIRES, 1 ago (Reuters) - Los negocios financieros en Argentina arrojaban una selectiva tendencia el jueves en medio de un reacomodamiento general del mercado por recientes fuertes cimbronazos en línea al ajuste monetario instrumentado por el Gobierno.

La administración del presidente liberal Javier Milei y el banco central (BCRA) se comprometieron a 'cero emisión' con la idea de reducir la brecha cambiario entre los diferentes segmentos del vapuleado peso contra el dólar y atacar una galopante inflación que corre en zona del 270% anual al final del primer semestre.

"Estos altibajos que vemos en los precios es por la cuasi división de opiniones entre quienes le creen al Gobierno y quienes le descreen, por lo que la liquidez dando vuelta es importante cada día para entender ciertos comportamientos", explicó un agente financiero de la banca extranjera.

El índice líder S&P Merval de la bolsa porteña pasaba a ceder un 1,7% luego del mediodía (1530 GMT), contra una apertura alcista, tras trepar un 4,95% en la sesión del miércoles para recortar la pérdida durante julio al 8,03%.

Por su parte, la deuda soberana extrabursátil avanzaba un 0,4%, frente a la ganancia del 2% experimentada durante la jornada previa y la caída del 2,8% promedio en el mes pasado. El riesgo país perdía algunos escalones hasta el nivel de 1.502 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió esta semana con agentes del mercado y puso énfasis en que el Gobierno garantiza el pago de vencimientos de deuda hasta finales del 2025, en un clara señal de dar tranquilidad al mercado.

"Lo que estamos haciendo es controlar la cantidad de pesos de la economía, tratar de absorber pesos de la economía para el plan monetario, que es la no emisión y que la base monetaria no tenga ningún tipo de ampliación con el paso del tiempo", remarcó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

"Nosotros no estamos controlando el valor del dólar, lo que estamos haciendo es garantizar que no va a haber pesos adicionales en la economía, cosa que es un pilar fundamental de nuestra política monetaria", agregó. "No, no preocupa", respondió sobre la baja de las reservas del BCRA: "es claramente algo absolutamente temporal, circunstancial", dijo.

En las últimas seis ruedas de negocios el BCRA debió desprenderse de 405 millones de dólares y quedó en julio con rojo de 181 millones, en momentos en que las arcas netas muestran un saldo negativo de más de 6.000 millones de dólares, según estimaciones privadas.

El peso mayorista se devaluaba un controlado 0,16% a 932,5 por dólar, contra una baja del 2,04% en julio, mientras que los mercados alternativos fluctuaban en torno a 1.299,7 unidades en el "Contado con Liquidación" (CCL) , a 1.308,1 en el dólar "MEP" y permanecía estable en el marginal ("blue") a 1.370 por dólar .

El Tesoro llevará a cabo durante el día una licitación especial para conversión de distintos títulos 'Boncer', a la que podrán acceder sólo las entidades financieras que optaron por rescindir recientemente los seguros operativos de liquidez (puts), que fueran comprados por el BCRA. (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Lucila Sigal y Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)

Reuters