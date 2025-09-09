Mercado financiero argentino se reacomoda a cachetazo electoral contra el Gobierno

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 9 sep (Reuters) - Los negocios financieros de Argentina arrojaban un ajuste general alcista el martes tras el fuerte desarme de carteras en la víspera como respuesta a la dura derrota del Gobierno en las elecciones legislativas en la importante provincia de Buenos Aires.

El resultado de las urnas avivó los temores sobre la capacidad del presidente libertario Javier Milei para implementar su agenda de reformas económicas, cuando los resultados de la macroeconomía no cubren las necesidades básicas de un sector de la población.

Como para demostrar una reacción inmediata de cara a los comicios de medio término nacionales a finales de octubre, el mandatario conformó el lunes una mesa política para agilizar cambios y abrió el diálogo a los gobernadores.

El cimbronazo en los mercados, producto de la paliza electoral con unos 13,5 puntos de diferencia en los cómputos, hizo que el riesgo país se disparara por sobre la línea de los 1100 puntos básicos, lo más alto desde mitad de octubre del año pasado.

La bolsa de Buenos Aires arrojaba un índice accionario S&P Merval con alza del 2,1% a las 1350 GMT, contra un derrumbe del 13,25% el lunes al ritmo de los ADRs en Nueva York por la desconfianza de inversores institucionales.

"También rebotan (al alza) los bonos luego de la caída de ayer, (pero) con cuidado, que la volatilidad puede no haber terminado", aseguró el analista financiero Christian Buteler.

Con seguimiento de liquidez por parte del Tesoro, el peso mayorista perdía un 0,49% a 1416 por dólar, contra el piso histórico de 1450 unidades con que abrió el mercado en la víspera y un techo de la banda de flotación cambiaria en la zona de los 1465 pesos por dólar.

"Los mercados esperaban una pérdida del oficialismo (en las elecciones), pero no tan grande como ocurrió. Lo bueno, es que por el momento el dólar no fue a testear esa banda superior" en la que también tendría que vendedor divisas el Banco Central (BCRA), comentó el economista Santiago Bulat.

"Lo complejo pasa por la firmeza en las tasas de interés como freno para la economía, en momentos donde el encaje bancario ronda un nivel del 53,5%, lo más alto desde inicios de 1990", acotó.

Actualmente las tasas rondan entre 50% y 60% anual en pesos de acuerdo a la clase de negocios, un día antes en la que el Gobierno afronta otra licitación por vencimiento de deuda interna por algo más de 7,5 billones de pesos.

