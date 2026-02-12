Mercado financiero de Argentina absorbe triunfo del Gobierno con media sanción a reforma laboral

BUENOS AIRES, 12 feb (Reuters) - La plaza financiera argentina operaba con sesgo optimista el jueves en consonancia a la aprobación en el Senado del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno ultraliberal de Javier Milei, en búsqueda de una mayor desregulación para la tercera economía de Latinoamérica

La votación legislativa se concretó durante la madrugada, con un oficialismo que debió negociar cambios a la iniciativa original con el objetivo de fomentar las inversiones y el empleo formal, ante la resistencia del peronismo de centroizquierda que insisten en la vulneración de derechos de los trabajadores

Como parte de la fortaleza política que exhibe el Gobierno, el peso se afirma a máximos en cuatro meses con la intervención del banco central (BCRA), quien aprovecha la liquidez de divisas y suma reservas internacionales

La moneda argentina mayorista subía un 0,79% a 1.394 por dólar hacia las 1340 GMT, al ritmo de un BCRA que en víspera adquirió 214 millones de dólares, el mayor volumen diario en casi el último año calendario

Solo en 2026, la autoridad monetaria acumula compras por 1.908 millones de dólares, en línea al compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Con una demanda agazapada en búsqueda de alternativas selectivas, el índice accionario líder S&P Merval abría con mejora del 0,7%, frente a una preapertura plana en los bonos soberanos al descontarse el aval legislativo a la votación del Senado

El Tesoro tomó el miércoles 9,02 billones de pesos (unos 6.420 millones de dólares) en una operatoria interna de deuda para cubrir vencimientos mediante diferentes instrumentos, lo que representó una renovación ('rollover') del 123,4% ante las urgencias a cubrir

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)