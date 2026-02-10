Mercado financiero de Argentina con foco en agenda legislativa y dato de inflación

BUENOS AIRES, 10 feb (Reuters) - El tratamiento de una ambiciosa reforma laboral en el Congreso y el relevamiento del dato inflacionario de enero bajo sospecha de manipulación centraban el martes la atención del dinámico y selectivo mercado financiero de Argentina

Además, cierta debilidad del dólar a nivel global respaldaba las crecientes reservas del banco central (BCRA), entidad que a diario suma divisas por su intervención en la ronda cambiaria, lo que alienta nuevamente un ligero retroceso en los niveles del riesgo país hasta la zona cercana a los 500 puntos básicos

Con la instrumentación de la ley bautizada como "Inocencia Fiscal", el Gobierno busca incrementar los depósitos en dólares en base a sumas no declaradas previamente, con la idea de que la medida ayude a reactivar la tercera economía de Latinoamérica

El peso mayorista perdía un 0,28% a 1.422 por dólar hacia las 1335 GMT, aunque transita una etapa de firmeza como el salto dado de un 1% el lunes, solo contenido por la intervención del BCRA a favor de las reservas internacionales

La autoridad monetaria compró el lunes 176 millones de dólares del mercado interbancario y suma 1.652 millones en el transcurso del 2026

Hay "necesidad de una reforma laboral integral. Es necesario revertir el largo período de estancamiento en la generación de empleo formal en relación de dependencia en el sector privado en la Argentina", dijo la Fundación Libertad y Progreso en base a un petitorio firmado por diferentes organizaciones

El Senado comenzará a tratar el proyecto el miércoles, con negociaciones del Gobierno hasta último momento en búsqueda del consenso

En la bolsa de Buenos Aires, el índice accionario S&P Merval ganaba un 0,45%, mientras que los bonos soberanos arrojaban una ligera tendencia alcista en su preapertura

Mientras tanto, antes del cierre del mercado el martes se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que habría avanzado un 2,5%, según la mediana de un sondeo de Reuters

Días atrás renunció el titular del ente estadístico INDEC en desacuerdo con el Gobierno, que decidió mantener la misma fórmula con base en el 2004 para medir el IPC actual, cuando el organismo buscaba instrumentar una actualización con base 2017/2018

Un artículo de la Fundación Mediterránea indicó que el país transita una etapa de "trilema por las reservas, la actividad y la inflación"

El Tesoro llevará a cabo el miércoles una licitación interna de deuda para cubrir vencimientos por casi 10 billones de pesos, mediante cuatro papeles a tasa fija, dos ligadas a la 'Tamar', cuatro 'Boncer' y otra la letra vinculada al 'dollar linked'

"El foco estará no sólo sobre el 'rollover' (renovación) sino sobre las tasas convalidadas con respecto a las operaciones en el mercado secundario, en un contexto donde ya comienza a ceder la demanda estacional de pesos", comentó el Grupo SBS

